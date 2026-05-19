"Должны что-то делать": В Чехии заговорили об отмене временной защиты для украинских мужчин

Лидер чешского движения SPD Томио Окамура заявил, что Чехия якобы ведет переговоры в ЕС относительно возможного прекращения временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. По его словам, для этого нужна поддержка других стран Евросоюза.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Политик также заявил, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. Среди аргументов он назвал то, что украинцы якобы "постоянно ездят в Украину в отпуск".

"Тех украинцев здесь много, а должны с этим что-то делать", — заявил Окамура.

В то же время политик признал, что действующие правила Европейского Союза не позволяют Чехии самостоятельно отменить механизм временной защиты. По его словам, переговоры о возможном прекращении защиты для украинских мужчин "продвигаются тяжело".

Окамура также связал прекращение временной защиты с завершением войны в Украине. Он заявил, что после окончания боевых действий этот механизм потеряет смысл, а украинцы будут вынуждены либо вернуться домой, либо оформлять стандартные разрешения на проживание в Чехии.

Кроме того, политик сообщил, что его партия SPD завершает подготовку новой версии закона об иностранцах. По его словам, документ будет предусматривать более жесткие условия пребывания иностранцев в Чехии, в том числе и для украинцев с временной защитой.

Томио Окамура — лидер чешского правопопулистского движения SPD, который известен антииммиграционными заявлениями и критикой помощи Украине. Политик неоднократно выступал против приема украинских беженцев и призывал сократить поддержку Киева. Его партия находится в оппозиции к действующему правительству Чехии.

Механизм временной защиты для украинцев Европейский Союз ввел после начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году. Он позволяет украинцам легально проживать и работать в странах ЕС без стандартной процедуры получения убежища.

Ранее в ООН заявили, что даже в случае прекращения войны значительная часть украинских беженцев может не вернуться домой. По прогнозу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Европе до конца 2029 года могут остаться около 2,9 миллиона украинцев, или 56% от нынешнего количества беженцев.

Недавно в Ирландии заявили о планах постепенно отказаться от экстренного государственного жилья для украинских беженцев. По новой стратегии около 16 тысяч украинцев, которые сейчас живут в государственном жилье, в частности в отелях, должны будут самостоятельно найти новое жилье.