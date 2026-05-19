"Мусимо щось робити": У Чехії заговорили про скасування тимчасового захисту для українських чоловіків

Лідер чеського руху SPD Томіо Окамура заявив, що Чехія нібито веде переговори в ЄС щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. За його словами, для цього потрібна підтримка інших країн Євросоюзу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Політик також заявив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Серед аргументів він назвав те, що українці нібито “постійно їздять в Україну у відпустку”.

“Тих українців є тут забагато, а мусимо з тим щось робити”, — заявив Окамура.

Водночас політик визнав, що чинні правила Європейського Союзу не дозволяють Чехії самостійно скасувати механізм тимчасового захисту. За його словами, переговори щодо можливого припинення захисту для українських чоловіків “просуваються тяжко”.

Окамура також пов’язав припинення тимчасового захисту із завершенням війни в Україні. Він заявив, що після закінчення бойових дій цей механізм втратить сенс, а українці будуть змушені або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання у Чехії.

Крім того, політик повідомив, що його партія SPD завершує підготовку нової версії закону про іноземців. За його словами, документ передбачатиме жорсткіші умови перебування іноземців у Чехії, зокрема й для українців із тимчасовим захистом.

Томіо Окамура — лідер чеського правопопулістського руху SPD, який відомий антиімміграційними заявами та критикою допомоги Україні. Політик неодноразово виступав проти прийому українських біженців і закликав скоротити підтримку Києва. Його партія перебуває в опозиції до чинного уряду Чехії.

Механізм тимчасового захисту для українців Європейський Союз запровадив після початку повномасштабної війни РФ проти України у 2022 році. Він дозволяє українцям легально проживати та працювати у країнах ЄС без стандартної процедури отримання притулку.

Раніше в ООН заявили, що навіть у разі припинення війни значна частина українських біженців може не повернутися додому. За прогнозом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у Європі до кінця 2029 року можуть залишитися близько 2,9 мільйона українців, або 56% від нинішньої кількості біженців.

Нещодавно в Ірландії заявили про плани поступово відмовитися від екстреного державного житла для українських біженців. За новою стратегією близько 16 тисяч українців, які зараз мешкають у державному житлі, зокрема в готелях, повинні будуть самостійно знайти нове помешкання.