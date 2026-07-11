"Закликаємо протистояти": партія Качинського придумала, як заблокувати вступ України до ЄС

Польська права політична партія "Право і справедливість" (PiS), лідером якої є Ярослав Качинський, внесла до Сейму проект резолюції, що блокує вступ України до Європейського Союзу.

Незгода Польщі з вступом України до ЄС пов’язана з "прославлянням винуватців Волинського злочину", написав у Х член партії та кандидат на посаду прем’єр-міністра Пшемишлав Чарнек.

"Ми закликаємо уряд протистояти будь-якому просуванню процесу інтеграції України до ЄС. ЄС не може мати серед своїх членів державу, яка відкрито посилається на найгіршу з можливих спадщин", — йдеться у публікації.

У свою чергу однопартієць Чарнека Павло Салек заявив, що Польща не може втрачати від співпраці з Україною. За його словами, необхідно знайти рішення, що враховують інтереси обох країн.

"Україна не буде повноправною учасницею ЄС, але матиме такі права, як повноправна учасниця. І в цьому проблема. Бо певні рішення ухвалюються без нас, а у нас на польсько-українській лінії є невирішені окремі питання щодо сільського господарства, транспорту чи інших сфер взаємної співпраці. Їх потрібно вирішити, щоб ми не втрачали на цьому як найбільший друг і союзник України".

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Ще 5 липня Качинський звернувся до членів партії з листом, у якому заявив, що в разі перемоги партії на виборах він не дозволить Україні вступити до Євросоюзу "з культом Бандери".

Скандал між Польщею та Україною

У червні 2026 року між Польщею та Україною розгорівся скандал через присвоєння українському підрозділу ССО назви "Героїв УПА". Після цього польський президент Кароль Навроцький відкликав у українського президента Володимира Зеленського орден "Білого орла".

20 червня Зеленський відправив орден до Польщі через службу "Нової пошти": так само вчинили й три інші українські президенти. Згодом прокотилася хвиля взаємних відмов від нагород та орденів. У підсумку Зеленський не поїхав на конференцію з відновлення у Гданську, і Україну там представляла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш виступив із застереженням на адресу Києва про те, що Варшава блокуватиме вступ України до Євросоюзу.

Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшаві час припинити демонструвати добру волю щодо Києва.