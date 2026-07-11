"Призываем противостоять": партия Качиньского придумала, как блокировать Украине вступление в ЕС

Польская правая политическая партия "Право и справедливость" (PiS), лидером которой является Ярослав Качиньский, внесла в Сейм проект резолюции, блокирующий вступление Украины в Европейский союз.

Несогласие Польши видеть Украину в ЕС связано с "прославлением виновников Волынского преступления", написал в Х член партии и кандидат на пост премьер-министра Пшемишлав Чарнек.

"Мы призываем правительство противостоять любому развитию процесса интеграции Украины в ЕС. ЕС не может иметь среди своих членов государство, открыто ссылающееся на наихудшее возможное наследие", — говорится в публикации.

В свою очередь однопартиец Чарнека Павел Салек заявил, что Польша не может терять от сотрудничества с Украиной. По его словам, необходимо найти решения, учитывающие интересы обеих стран.

"Украина не будет полноправной участницей ЕС, но будет иметь такие права, как полноправная участница. И в этом проблема. Потому что определенные решения проходят без нас, а у нас на польско-украинской линии нет решенных отдельных вопросов относительно сельского хозяйства, транспорта или других сфер взаимного сотрудничества. Их нужно решить, чтобы мы не теряли на этом как великий друг и союзник Украины".

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Еще 5 июля Качиньский обратился к членам партии с письмом, где заявил, что в случае победы партии на выборах он не позволит Украине вступить в Евросоюз "с культом Бандеры".

Скандал между Польшей и Украиной

В июне 2026 года между Польшей и Украиной разгорелся скандал из-за присвоения украинскому подразделению ССО названия "Героев УПА". После этого польский президент Кароль Навроцкий отозвал у украинского президента Владимира Зеленского орден "Белого Орла". 20 июня Зеленский отправил орден в Польшу через службу "Новой почты": так же поступили и три других украинских президента. Впоследствии последовала волна взаимных отказов от наград и орденов. В итоге Зеленский не поехал на конференцию по восстановлению в Гданьск, и Украину там представляла премьер-министр Юлия Свириденко.

Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с предупреждением в адрес Киева о том, что Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз.

Также сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшаве пора перестать демонстрировать добрую волю по отношению к Киеву.