Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский подчеркнул, что Украина не может быть принята в Европейский Союз. Киев должен отказаться от прославления идеологии ОУН-УПА.

Лидер партии "ПиС" Ярослав Качиньский написал письмо своим однопартийцам, в котором высказался по поводу Украины. Об этом сообщает издание Polsat News.

По мнению польского политика, Украина не может быть принята в ЕС, если она полностью не откажется от нынешнего курса. Также он подчеркнул, что в случае победы партии на выборах он не позволит Украине вступить в Евросоюз "с культом Бандеры".

Качиньский заявил, что с самого начала российско-украинской войны поляки выступали за независимость и территориальную целостность Украины, а правительство Матеуша Моравецкого внесло "огромный вклад в спасение украинского государства". Впрочем, после 2023 года, когда к власти пришло правительство Дональда Туска, в польско-украинских отношениях, как заявил Качиньский, стало доминировать одностороннее подчинение интересам и прихотям Украины, которые диктуют нынешнему правительству из Берлина.

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Качиньский подчеркнул, что Польша "не намерена препятствовать Украине в формировании собственной идентичности, но в интересах всей христианской цивилизации не может допустить, чтобы страна была принята в Европейский Союз, если она не откажется от принятого сегодня курса.

"Сегодня необходимо использовать все доступные средства, чтобы блокировать действия правительства Туска, направленные на интеграцию Украины в Европейский Союз на льготных условиях", — подчеркнул Качиньский в письме.

Скандал между Польшей и Украиной

В июне 2026 года между Польшей и Украиной разгорелся скандал из-за присвоения украинскому подразделению ССО названия "Героев УПА". После этого польский президент Кароль Навроцкий отозвал у украинского президента Владимира Зеленского орден "Белого Орла". 20 июня Зеленский отправил орден в Польшу через службу "Новой почты": так же поступили и три других украинских президента. Впоследствии последовала волна взаимных отказов от наград и орденов. В итоге Зеленский не поехал на конференцию по восстановлению в Гданьск, и Украину там представляла премьер-министр Юлия Свириденко.

Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с предупреждением в адрес Киева о том, что Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз.

Также Фокус сообщал, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшаве пора перестать демонстрировать добрую волю по отношению к Киеву.