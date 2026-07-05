Поки існуватиме "культ Бандери": Качинський пригрозив заблокувати вступ України до ЄС

Очільник польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський наголосив, що Україна не може бути прийнята до Європейського Союзу. Київ повинен відкинути прославляння ідеології ОУН-УПА.

Глава партії "ПіС" Ярослав Качинський написав листа до однопартійців, у який висловився про Україну. Про це інформує видання Polsat News.

На переконання польського політика, Україна не може бути прийнята в ЄС, якщо вона повністю не відкине прийнятий сьогодні напрямок. Також він наголосив, що у разі перемоги партії на виборах, він не дозволить Україні вступити до Євросоюзу "з культом Бандери".

Качинський заявив, що від початку російсько-української війни поляки стояли на боці незалежності і територіальної цілісності України, а уряд Матеуша Моравецького зробив "величезний внесок у порятунок української держави". Утім, після 2023 року, коли до влади прийшов кабінет Дональда Туска, у польсько-українських відносинах, як заявив Качинський, почало домінувати одностороннє підпорядкування інтересам та примхам України, які диктують нинішньому уряду з Берліна.

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Качинський наголосив, що Польща "не має наміру перешкоджати Україні у побудові власної ідентичності", але в інтересах усієї християнської цивілізації не може допустити, щоб країну прийняли до Європейського Союзу, якщо вона не відкине повністю прийнятий сьогодні напрямок.

"Треба сьогодні використовувати всі доступні засоби, щоб блокувати дії уряду Туска, спрямовані на інтеграцію України з Європейським Союзом на привілейованих умовах", — наголосив Качинський у листі.

Скандал між Польщею та Україною

У червні 2026 року між Польщею та Україною розгорівся скандал через присвоєння українському героїчному підрозділу ССО назви "Героїв УПА". Після цього польський президент Кароль Навроцький забрав в українського президента Володимира Зеленського орден "Білого Орла". 20 червня Зеленський відправив орден у Польщу через сервіс "Нової пошти": так само вчинили інші троє українських президентів. У подальшому відбулась хвиля взаємних відмов від нагород та орденів. В підсумку Зеленський не поїхав на конференцію з відновлення у Гданськ, і Україну там представляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висунув попередження Києву про те, що Варшава блокуватиме вступ України до Євросоюзу.

Також Фокус писав, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшаві пора припинити демонструвати добру волю по відношенню до Києва.