"Постане питання": у Євросоюзі відреагували на відсторонення Федорова

Литовський політик Андрюс Кубілюс, який двічі обіймав посаду голови уряду, а зараз є першим в історії Євросоюзу єврокомісаром з питань оборони та космосу, здивований новиною про відставку міністра оборони України Михайла Федорова.

Кубілюс, який відповідає, зокрема, за розподіл європейського фінансування на оборону України, визнав, що таке рішення викликає питання. Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко він дізнався у поїзді дорогою з Варшави до Хелма. Кубілюс вважає, що іноді зміни в уряді потрібні, а співрозмовники в Києві сказали йому, що новий прем’єр-міністр (Сергій Корецький, — прим. авт) підходить для цієї посади.

"Але мене найбільше цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону і що станеться з міністром оборони. Ми дуже тісно співпрацювали й досі співпрацюємо з Михайлом Федоровим — і до, і особливо після того, як він очолив Міноборони. За цей період вдалося дійсно багато чого досягти. Включно з майже щоденними діпстрайками в Москві, Петербурзі, Омську, Криму тощо", — зазначив єврокомісар.

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Звільнення Федорова, на думку Кубілюса, поставить питання, чому таку людину замінюють. Водночас, на його думку, поки що зарано говорити про це, оскільки склад уряду ще невідомий.

Зараз, підкреслює єврочиновник, дуже важливо продовжувати те, що вже розпочато, особливо в питанні фінансування України, оскільки 60 мільярдів — це величезна сума.

"Ми з Михайлом Федоровим та Сергієм Боєвим добре налагодили співпрацю. Затверджено перший, тимчасовий перелік озброєння, що стосується виробництва дронів. Усі домовленості та процедури, як з боку України, так і з боку ЄС, працюють ефективно, і перші засоби вже надійшли в Україну".

Кубілюс додав, що цього тижня очікується новий транш, який може бути спрямований на ракети, винищувачі та деяке інше дуже важливе для України обладнання.

"Також є майбутні плани щодо антибалістичної системи "Фрея" та виробництва в Україні власної балістичної зброї. Дуже важливо, щоб усі ці плани були реалізовані", — наголосив співрозмовник видання.

Нагадаємо, що після відсторонення Федорова у відставку пішов заступник командувача ВПС ЗСУ Павло Єлізаров.

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