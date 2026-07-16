"Встанет вопрос": в Евросоюзе отреагировали на отстранение Федорова

Литовский политик Андрюс Кубилюс, который дважды был главой правительства, а сейчас является первым в истории Евросоюза еврокомиссаром по обороне и космосу, удивлен новостью об отправке министра обороны Михаила Федорова в отставку.

Кубилюс, который ответственен, в частности, за распределение европейского финансирования для обороны Украины, признался, что такое решение вызывает вопросы. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, об уходе в отставку премьер-министра Юлии Свириденко он узнал в поезде по дороге из Варшавы в Хелм. Кубилюс считает, что иногда смены в правительстве нужны, а собеседники в Киеве ему сказали, что новый премьер-министр (Сергей Корецкий, — прим. авт) подходит для этой должности.

"Но меня больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону и что будет с министром обороны. Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым – и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны. За этот период удалось действительно многого добиться. Включая почти ежедневные дипстрайки по Москве, Петербургу, Омску, Крыму и т.д.", — отметил еврокомиссар.

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Увольнение Федорова, по мнению Кубилюса, поставит вопрос, почему такого человека меняют. Вместе с тем, считает он, пока рано говорить об этом, поскольку состав правительства еще неизвестен.

Сейчас, подчеркивает еврочиновник, очень важно продолжать то, что уже начато, особенно в вопросе финансирования Украины, поскольку 60 миллиардов — это огромная сумма.

"Мы с Михаилом Федоровым и Сергеем Боевым хорошо сработались. Утвержден первый перечень вооружения, первый временный, касающийся производства дронов. Все договоренности и процедуры, как со стороны Украины, так и со стороны ЕС, работают эффективно, и первые средства уже поступили в Украину".

Кубилюс добавил, что на этой неделе ожидается новый транш, который может пойти на ракеты, истребители и на некоторое другое очень важное для Украины оборудование.

"Также есть будущие планы по антибаллистической системе "Фрея" и по производству в Украине своей баллистики. Очень важно, чтобы все эти планы сохранились", — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, после отстранения Федорова в отставку ушел заместитель командующего ВВС ВСУ Павел Елизаров.

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