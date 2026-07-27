Марія Захарова заявила, що "конфлікт в Україні" можна врегулювати дипломатичним шляхом. Але в Кремлі впораються з цим лише за допомогою США та "духу Анкоріджа".

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила під час брифінгу, що російська сторона "готова до дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні з урахуванням Анкоріджських домовленостей".

"Зі свого боку підтверджуємо готовність до політико-дипломатичного врегулювання української кризи, від чого ніколи не відмовлялися, але на основі домовленостей, зокрема тих, що були досягнуті на Алясці", — сказала Захарова.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія прийняла пропозиції США, представлені в Анкориджі, однак "Україна від них відмовилася".

Пєсков також заявив, що Москва продовжує підтримувати канали діалогу з представниками США щодо врегулювання конфлікту в Україні.

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"Ми зберігаємо наші канали діалогу з американськими переговірниками", — сказав він.

Раніше Пєсков заявив, що Путін уже озвучив усі пропозиції Москви щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, і Київ їх добре знає.

"Усі пропозиції з боку Росії вже озвучив президент Путін, верховний головнокомандувач. І в київському режимі дуже добре знають, що потрібно робити", — розповів офіційний представник Кремля.

25 липня Пєсков заявив, що замороження війни в Україні неможливе з огляду на позицію Києва.

"Умови для припинення бойових дій зрозумілі: все може припинитися до кінця доби, якщо Київ ухвалить відповідні рішення", — повідомив він.

Також він відповів на запитання про головну умову російської сторони щодо припинення війни: "Головна умова — досягти своїх цілей", — додав прес-секретар.

Нагадаємо, 25 липня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував заморозити війну в Україні та повернутися до стамбульських домовленостей. На що в Кремлі відмовилися.

А 26 червня президент Зеленський оголосив про 40-денну операцію з примушення РФ до миру (дедлайн — 3 серпня).