Призывают "дух Анкориджа": в МИД РФ заявили о готовности дипломатически урегулировать войну

Мария Захарова заявила, что "конфликт в Украине" можно урегулировать дипломатически. Но в Кремле справятся только с помощью США и "духа Анкориджа".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что российская сторона "готова к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине с учетом анкориджских пониманий".

"Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались, но на основе взаимопониманий, в том числе достигнутых на Аляске", — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приняла предложения США, представленные в Анкоридже, однако "Украина от них отказалась".

Песков также заявил, что Москва продолжает поддерживать каналы диалога с представителями США по урегулированию конфликта в Украине.

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"Мы сохраняем наши каналы диалога с американскими переговорщиками", — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Путин уже озвучил все предложения Москвы по мирному урегулированию конфликта в Украине и Киев их хорошо знает.

"Все предложения со стороны России уже были озвучены президентом Путиным, верховным главнокомандующим. И в киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делать", — рассказал официальный представитель Кремля.

25 июля Песков заявил, что заморозка войны в Украине невозможна с учетом позиции Киева.

"Условия для остановки боевых действий понятные, все может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения", — сообщил он.

Также он ответил на вопрос о главном условии российской стороны для прекращения войны: "Главное условие — достичь своих целей", — добавил пресс-секретарь.

Напомним, 25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить войну в Украине и вернуться к стамбульским договоренностям. От чего в Кремле отказались.

А 26 июня президент Зеленский объявил о 40-дневной операции по принуждению РФ к миру (дедлайн 3 августа).