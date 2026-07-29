"Подвиг" у Вашингтоні: Зеленський довів Трампу, що Україна може виграти війну, — ЗМІ

У Вашингтоні змінюється динаміка популярності Володимира Зеленського. Сенатори, які були присутні на закритій зустрічі з українським лідером, заявили, що його пропозиції починають давати результати.

Видання Politico зазначає, що з лютого 2025 року, коли в Овальному кабінеті стався конфлікт між українським і американським президентами, динаміка відносин Володимира Зеленського та Дональда Трампа кардинально змінилася. 28 липня український лідер покинув Білий дім у піднесеному настрої. І завершив візит до США ще однією перемогою: Сенат переважною більшістю голосів схвалив введення нових санкцій проти країн, що купують російську нафту.

Це стало позитивним моментом у день, який продемонстрував дивовижний поворот подій. Голосування, за яким український лідер спостерігав із галереї в залі Сенату, наближає Конгрес на один крок до досягнення першочергового завдання для Зеленського і є черговим сигналом того, що становище Києва покращується не тільки на полі бою, а й на дипломатичному полі.

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Візит Володимира Зеленського до Вашингтона пройшов успішно Фото: Офис президента

"Уся програма спрямована на те, щоб привести Путіна за стіл переговорів", — заявив сенатор Майк Раундс (від Республіканської партії) після зустрічі з президентом України, сенаторами та деякими членами Палати представників.

За його словами, Зеленський упевнений, що Путін "трохи більше замислиться над спробами домовитися про врегулювання, якщо санкції залишаться в силі й фактично викличуть ще більше роздратування та, як він висловився, "гнів" через війну".

Український лідер наголосив, що санкції можуть допомогти закріпити успіхи України в бойових діях і змусити Володимира Путіна піти на мирні переговори, а також знову звернувся з проханням про розширення доступу до ключових систем озброєння.

"Зміна пріоритетів зумовлена успіхами, яких вони досягають на полі бою", — заявив сенатор Джон Бузман (республіканець від штату Арканзас).

Динаміка відносин між Україною та США — що змінилося

Голосування щодо санкцій також стало днем пам’яті покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, одного з головних прихильників цього законопроекту та ключового союзника України. Володимир Зеленський був присутній на похоронах Грема у Вашингтоні 28 липня разом із Дональдом Трампом, провідними законодавцями та іншими іноземними високопосадовцями.

"Зараз у відносинах між Трампом і Зеленським панує зовсім інша атмосфера, ніж рік тому, з огляду на те, що Україна досягає набагато більших успіхів у війні", — сказав колишній чиновник адміністрації Трампа.

Нещодавні зміни в політичній ситуації в Києві включають отримання підтримки з боку деяких відданих прихильників MAGA, насамперед консервативної впливової особи Лори Лумер, яка відкрито визнала, що стала жертвою російської пропаганди, здійснила приватний візит до України та навіть взяла інтерв’ю у Володимира Зеленського.

На саміті НАТО, що відбувся цього місяця в Анкарі (Туреччина), Трамп також заявив, що планує дозволити Києву виробляти зенітні ракетні комплекси Patriot, які необхідні для оборони.

Динаміка відносин між Зеленським і Трампом змінилася Фото: Офис президента

На двопартійній нараді перед голосуванням Зеленський наголосив на впливі санкцій на хід війни. Він також зазначив низку вимог, що залишаються актуальними, як повідомили сенатори, присутні на зустрічі, зокрема отримання ліцензії на виробництво зенітних ракетних комплексів Patriot, забезпечення поставок перехоплювачів PAC-3, що використовуються в системі Patriot, та збереження доступу до супутникового зв’язку Starlink для допомоги в наведенні на ціль під час атак на великі відстані.

Запити щодо військової техніки та допомоги у наведенні на ціль, поряд із санкціями проти Москви, повторюють пропозиції Зеленського законодавцям, висунуті три тижні тому на полях саміту НАТО.

За словами сенатора-республіканця Джима Ріша, Зеленський та президент Фінляндії Олександр Стубб, які також відвідали Капітолій 28 липня, заявили законодавцям США, що санкції проти РФ матимуть більший вплив на хід війни, ніж будь-які бойові дії.

"Пекельні" санкції проти РФ — коли очікувати прощального подарунка від Грема

Однак журналісти зазначають, що питання щодо санкцій поки що не вирішено. Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн має намір прискорити розгляд законопроекту та ухвалити його вже цього тижня. Крім того, законодавцям доведеться вирішити чимало складних питань, перш ніж Сенат зможе його ухвалити, не кажучи вже про перешкоди в Палаті представників.

Однак несподівана смерть Ліндсі Грема, візит Зеленського та зміна характеру війни надали ситуації нового імпульсу. За словами джерела, ознайомленого з конфіденційним розкладом, українські командири також візьмуть участь у обіді республіканців у Сенаті в середу, щоб обговорити виробництво безпілотників.

Відповідно до цього законопроекту Трамп матиме значну свободу дій щодо введення економічних санкцій. Однак сенатори-республіканці та демократи стверджували, що законопроект завдасть досить серйозної економічної шкоди, щоб змусити Росію піти на переговори про припинення війни.

"Законопроект ретельно розроблено, щоб гарантувати, що ми не завдамо удару по наших союзниках, але завдамо удару по Китаю та Індії", — заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер (республіканець від штату Міссісіпі) заявив, що цей законопроект може стати "найвизначнішим політичним досягненням" Грема.

Однак Палата представників не працює до кінця літа, тому законопроект набуде чинності не раніше вересня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, перебуваючи у США, дав інтерв’ю, в якому прямо заявив, що Путін відмовляється припинити війну в Україні.

Тим часом Путін заявив, що війна триватиме ще щонайменше три роки.