"Подвиг" в Вашингтоне: Зеленский доказал Трампу, что Украина может выиграть войну, — СМИ

В Вашингтоне меняется динамика популярности Владимира Зеленского. Сенаторы, присутствовавшие на закрытой встрече с украинским лидером, заявили, что его предложения начинают приносить результаты.

Издание Politico заявляет, что с февраля 2025 года, когда в Овальном кабинете произошел конфликт между украинским и американским президентом, динамика отношений Владимира Зеленского и Дональда Трампа кардинально изменилась. 28 июля украинский лидер покинул Белый дом в приподнятом настроении. И завершил визит в США еще одной победой: Сенат подавляющим большинством голосов одобрил введение новых санкций против стран, покупающих российскую нефть.

Это стало позитивным моментом в день, который продемонстрировал удивительный поворот событий. Голосование, за которым украинский лидер наблюдал из галереи в зале Сената, приближает Конгресс на один шаг к достижению первоочередной задачи для Зеленского и является очередным сигналом того, что положение Киева улучшается не только на поле боя, но и на дипломатическом поле.

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Визит Владимира Зеленского в Вашингтон прошел удачно Фото: Офіс президента

"Вся программа направлена ​​на то, чтобы посадить Путина за стол переговоров", — заявил сенатор Майк Раундс (от Республиканской партии) после встречи с президентом Украины, сенаторами и некоторыми членами Палаты представителей.

По его словам, Зеленский уверен, что Путин "немного больше задумается о попытках договориться об урегулировании, если санкции останутся в силе и фактически вызовут еще больше раздражения и, как он выразился, "гнев" из-за войны".

Украинский лидер подчеркнул, что санкции могут помочь закрепить успехи Украины в боевых действиях и вынудить Владимира Путина к мирным переговорам, а также возобновил просьбы о расширении доступа к ключевым системам вооружений.

"Смена приоритетов обусловлена ​​успехами, которых они добиваются на поле боя", — заявил сенатор Джон Бузман (республиканец от штата Арканзас).

Динамика отношений Украины и США — что изменилось

Голосование по санкциям также стало днем ​​памяти покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, одного из главных сторонников этого законопроекта и ключевого союзника Украины. Владимир Зеленский присутствовал на похоронах Грэма в Вашингтоне 28 июля вместе с Дональдом Трампом, ведущими законодателями и другими иностранными высокопоставленными лицами.

"Сейчас совершенно другая атмосфера, чем год назад, в отношениях между Трампом и Зеленским, учитывая, что Украина добивается гораздо больших успехов в войне", — сказал бывший чиновник администрации Трампа.

Недавние изменения в политической ситуации в Киеве включают в себя обретение поддержки со стороны некоторых верных сторонников MAGA, в первую очередь консервативной влиятельной личности Лоры Лумер , которая открыто признала, что стала жертвой российской пропаганды, совершила частный визит в Украину и даже взяла интервью у Владимира Зеленского.

На прошедшем в этом месяце саммите НАТО в Анкаре, Турция , Трамп также заявил , что планирует разрешить Киеву производить зенитные ракетные комплексы Patriot, которые необходимы для обороны.

Динамика отношений Зеленского и Трампа изменилась Фото: Офіс президента

На двухпартийном совещании перед голосованием Зеленский подчеркнул влияние санкций на ход войны. Он также отметил ряд сохраняющихся требований, как сообщили присутствовавшие на встрече сенаторы, в том числе получение лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot, обеспечение поставок перехватчиков PAC-3, используемых в системе Patriot, и сохранение доступа к спутниковой связи Starlink для помощи в наведении на цель при атаках на большие расстояния.

Запросы на военную технику и помощь в наведении на цель, наряду с санкциями в отношении Москвы, повторяют предложения Зеленского законодателям, выдвинутые три недели назад на полях саммита НАТО.

По словам сенатора-республиканца Джима Риша, Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб, также посетившие Капитолий 28 июля, заявили законодателям США, что санкции против РФ окажут большее влияние на войну, чем любые боевые действия.

"Адские" санкции для РФ — когда ждать прощальный подарок от Грэма

Но журналисты отмечают, что вопрос о санкциях пока еще не решен. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн намерен ускорить рассмотрение законопроекта и принять его уже на этой неделе. Кроме того, законодателям предстоит уладить множество сложностей, прежде чем Сенат сможет его принять, не говоря уже о препятствиях в Палате представителей.

Однако неожиданная смерть Линдси Грэма, визит Зеленского и изменение характера войны придали ситуации новый импульс. По словам источника, знакомого с конфиденциальным расписанием, украинские командиры также примут участие в обеде республиканцев в Сенате в среду, чтобы обсудить производство беспилотников.

В соответствии с этим законопроектом Трамп будет обладать значительной свободой действий при введении экономических санкций. Однако сенаторы-республиканцы и демократы утверждали, что законопроект причинит достаточно серьезный экономический ущерб, чтобы вынудить Россию к переговорам о прекращении войны.

"Законопроект тщательно разработан, чтобы гарантировать, что мы не нанесем удар по нашим союзникам, но нанесем удар по Китаю и Индии", — заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер (республиканец от штата Миссисипи) заявил, что этот законопроект может стать "величайшим политическим достижением" Грэма.

Однако Палата представителей не работает до конца лета, поэтому законопроект вступит в силу не раньше сентября.

Напомним, Владимир Зеленский, находясь в США, дал интервью, в котором прямо заявил, что Путин отказывается прекращать войну в Украине.

Тем временем Путин заявил, что война продлится еще три года, как минимум.