"Каждый день просим остановить войну": готов ли Путин к временному прекращению огня, — Зеленский (видео)

Украинская сторона каждый день просит о переговорах с Кремлем хотя бы по вопросу перемирия в войне и о предоставлении дипломатам возможности вести переговорный процесс, рассказал президент Владимир Зеленский.

В настоящее время все стороны, кроме российской, стремятся к прекращению войны в Украине. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому каналу Fox News 29 июля.

По словам украинского лидера, Украина, европейские чиновники и президент США Дональд Трамп хотят, чтобы российско-украинская война закончилась. Украинская сторона просит РФ хотя бы о переговорах о прекращении огня на определённое время и об активизации дипломатических процессов для урегулирования конфликта, однако российский диктатор Владимир Путин до сих пор не стремится к этому.

"Мы хотим остановить эту войну. Мы просим. Президент Трамп хочет, и европейцы хотят, а Путин не хочет. Мы каждый день просим остановить эту войну. Хотя бы договориться о перемирии на определённое время и дать возможность дипломатам вести переговоры. Но Путин не хочет", — рассказал Зеленский.

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Украинский лидер отметил, что именно поэтому Украина и её партнеры рассчитывают на антироссийские санкции. Они способны подтолкнуть Кремль к прекращению огня.

"Вот в чём проблема, поэтому мы должны реагировать, быть сильными. Мы рассчитываем на санкции", — подчеркнул Зеленский.

Отрывок из интервью Зеленского для Fox News

В интервью изданию журналист также спросил Зеленского, стоит ли на повестке дня вопрос о возвращении оккупированного Крыма.

"Жаль, что нет. Или пока нет. Но посмотрим. Эта земля очень важна. Это наша территория. Это наша история. Но самое главное — не потерять людей", — ответил президент.

Напомним, во время визита Зеленского в США Сенат поддержал законопроект о "адских" санкциях против России, который продвигал сенатор Линдси Грэм.

Кроме того, Лора Лумер сообщила, что после встречи Зеленского и Трампа представители президента США готовятся к первому визиту в Киев.