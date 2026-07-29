"Щодня просимо зупинити війну": чи готовий Путін на тимчасове припинення вогню, — Зеленський (відео)

Українська сторона кожного дня просить про переговори з Кремлем хоча б щодо перемир'я у війні і надати дипломатам можливість вести перемовний процес, розповів президент Володимир Зеленський.

Наразі усі сторони, окрім російської, прагнуть закінчення війни в Україні. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю американському каналу Fox News 29 липня.

За словами українського лідера, Україна, європейські чиновники та президент США Дональд Трамп хочуть, аби російсько-українська війна закінчилася. Українська сторона просить у РФ хоча б про переговори щодо припинення вогню на певний час та активізувати дипломатичні процеси для врегулювання конфлікту, проте російський диктатор Володимир Путін цього досі не прагне.

"Ми хочемо зупинити цю війну. Ми просимо. Президент Трамп хоче, і європейці хочуть, Путін не хоче. Ми просимо щодня зупиняти цю війну. Хоча б домовитися перемир'я на певний час і дати можливість для дипломатів вести переговори. Але Путін не хоче", — розповів Зеленський.

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Український лідер зазначив, що саме тому Україна та партнери розраховують на антиросійські санкції. Вони здатні підштовхнути Кремль до припинення вогню.

"Ось у чому проблема, тому ми маємо реагувати, бути сильними. Ми розраховуємо на санкції", — підкреслив Зеленський.

Уривок з інтерв'ю Зеленського для Fox News

В інтерв'ю виданню журналіст також запитав у Зеленського, чи перебуває на порядку денному повернення окупованого Криму.

"Шкода, що ні. Або поки що ні. Але подивимося. Ця земля дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Але найголовніше — не втратити людей", — відповів президент.

Нагадаємо, під час візиту Зеленського до США Сенат підтримав законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії, який просував сенатор Ліндсі Грем.

Також Лора Лумер повідомила, що після зустрічі Зеленського і Трампа посланці президента США готуються до першого візиту у Київ.