Патрульну поліцію очолив Олексій Білошицький: що про нього відомо

Полковник Олексій Білошицький став новим керівником Департаменту патрульної поліції України.

До призначення на цю посаду він обіймав посаду першого заступника керівника Департаменту патрульної поліції, як повідомляється на сайті відомства.

На новій посаді його представив особовому складу в.о. голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

"Для вас це не новий офіцер — більшу частину свого життя він присвятив службі в патрульній поліції. Тож на цьому шляху я побажаю йому успіхів, виважених рішень та ефективної роботи", — заявив він.

У свою чергу Білошицький подякував міністру внутрішніх справ та Цуцкірідзе за довіру.

"Для мене велика честь і водночас велика відповідальність бути вашим командиром. Попереду багато викликів, але я робитиму все, щоб зберегти наші принципи, цінності та підходи, які ми формували протягом цих років, і водночас вдосконалювати та розвивати їх", — сказав він.

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Білошицький — один із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком. Він брав безпосередню участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази сучасної поліції, розвитку системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, а також удосконаленні законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку.

До Белошицького патрульну поліцію очолював Євген Жуков, який пішов у відставку наступного дня після стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня, коли загинули шестеро людей, а поліцейські втекли. Згодом його призначили радником голови Нацполіції.