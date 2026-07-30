Патрульную полицию возглавил Алексей Билошицкий: что о нем известно

Полковник Алексей Белошицкий стал новым главой Департамента патрульной полиции Украины.

До назначения на эту должность он занимал пост первого заместителя руководителя Департамента патрульной полиции, сообщается на сайте ведомства.

В новой должности личному составу его представил и.о. главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

"Для вас это не новый офицер — большую часть своей жизни он посвятил службе в патрульной полиции. Так что на этом пути я пожелаю ему успехов, взвешенных решений и эффективной работы", — заявил он.

В свою очередь Белошицкий поблагодарил министра внутренних дел и Цуцкиридзе за доверие.

"Для меня большая честь и одновременно большая ответственность быть вашим командиром. Впереди много вызовов, но я буду делать все, чтобы сохранить наши принципы, ценности и подходы, которые мы строили на протяжении этих лет, и в то же время совершенствовать и развивать их", — сказал он.

Відео дня

Белошицкий — один из тех, кто стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над ее развитием. Он принимал непосредственное участие во внедрении современных подходов к работе, создании новых подразделений, формировании законодательной базы современной полиции, развитии системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, а также усовершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка.

До Белошицкого патрульную полицию возглавлял Евгений Жуков, который ушел в отставку на следующий день после стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля, когда погибли шесть человек, а полицейские сбежали. Впоследствии он был назначен советником главы Нацполиции.