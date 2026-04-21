Стрельба в Киеве: глава патрульной полиции Жуков после отставки получит новую должность в Нацполиции

Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков, который подал в отставку после резонансной стрельбы в Киеве, получит новую должность в системе правоохранительных органов. Его планируют назначить советником главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

Бывший руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков после своей отставки продолжит работу в структуре Национальной полиции. Ему предложили должность советника главы Нацполиции, как сообщил во время общения с журналистами министр внутренних дел Игорь Клименко, передает hromadske 21 апреля.

Ранее Жуков подал рапорт об увольнении после инцидента со стрельбой, который произошел 18 апреля в Голосеевском районе Киева и вызвал широкий общественный резонанс. Он объяснил свое решение ответственностью за действия подчиненных, которые во время происшествия действовали ненадлежащим образом.

Речь идет о случае, когда патрульные во время стрельбы покинули место происшествия, несмотря на присутствие гражданских, среди которых был ребенок, что вызвало критику со стороны руководства и общественности. После появления видео с действиями патрульных было начато служебное расследование, а также открыто уголовное производство о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Відео дня

По его словам, на новой должности Жуков будет отвечать за направление, связанное с привлечением полиции к военным процессам. Временно исполнять обязанности руководителя Департамента патрульной полиции поручили заместителю Жукова — генералу Александру Фацевичу.

Клименко отметил, что имеет большое уважение к Жукову как к профессионалу. В то же время он подчеркнул, что решение об увольнении тот принял самостоятельно из-за ситуации с подчиненными.

"Это человек, который занимался войной. "Хищник" прекрасно воюет. Но морально находиться на должности, когда — и вчера мы с ним это обсуждали — двое полицейских допустили серьезную ошибку при исполнении своих обязанностей, что повлияло на устойчивость всей системы, сложно. Поэтому он и решил уйти. Он сказал: "Господин министр, я заявлю об отставке". Но я хотел, чтобы он остался в команде", — сказал Клименко.

Министр подчеркнул, что это было личное решение Жукова. В то же время по результатам служебного расследования было уволено все звено руководства — от командира взвода до главы Управления патрульной полиции Киева.

"Возможно, это еще не все кадровые изменения. Окончательные решения принимает глава Нацполиции, и о них сообщат отдельно. Но моя позиция четкая: на должности заместителей по служебной подготовке должны назначаться только те, кто имеет боевой опыт", — добавил Клименко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский резко отреагировал на действия патрульных во время теракта в Киеве и заявил о необходимости пересмотра правил работы полиции. Он отметил, что правоохранители должны были действовать решительно, ведь на месте были ранены, в частности ребенок.

Ранее мы также информировали, что народный депутат Роман Костенко прокомментировал критику полицейских, которые сбежали с места стрельбы. Он заявил, что их поступок является позорным, однако отметил, что не все критики понимают, как действовать в подобных экстремальных ситуациях.