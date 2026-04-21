Стрілянина у Києві: голова патрульної поліції Жуков після відставки отримає нову посаду в Нацполі

Начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, який подав у відставку після резонансної стрілянини в Києві, отримає нову посаду в системі правоохоронних органів. Його планують призначити радником голови Національної поліції України Івана Вигівського.

Колишній керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков після своєї відставки продовжить роботу в структурі Національної поліції. Йому запропонували посаду радника голови Нацполіції, як повідомив під час спілкування з журналістами міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає hromadske 21 квітня.

Раніше Жуков подав рапорт про звільнення після інциденту зі стріляниною, який стався 18 квітня в Голосіївському районі Києва та викликав широкий суспільний резонанс. Він пояснив своє рішення відповідальністю за дії підлеглих, які під час події діяли неналежним чином.

Йдеться про випадок, коли патрульні під час стрілянини залишили місце події попри присутність цивільних, серед яких була дитина, що викликало критику з боку керівництва і громадськості. Після появи відео з діями патрульних було розпочато службове розслідування, а також відкрито кримінальне провадження щодо неналежного виконання службових обов’язків.

Відео дня

За його словами, на новій посаді Жуков відповідатиме за напрям, пов’язаний із залученням поліції до воєнних процесів. Тимчасово виконувати обов’язки керівника Департаменту патрульної поліції доручили заступнику Жукова – генералу Олександру Фацевичу.

Клименко зазначив, що має велику повагу до Жукова як до професіонала. Водночас він підкреслив, що рішення про звільнення той ухвалив самостійно через ситуацію з підлеглими.

"Це людина, яка займалася війною. “Хижак” чудово воює. Але морально перебувати на посаді, коли — і вчора ми з ним це обговорювали — двоє поліцейських припустилися серйозної помилки під час виконання своїх обов’язків, що вплинуло на стійкість усієї системи, складно. Тому він і вирішив піти. Він сказав: “Пане міністре, я заявлю про відставку”. Але я хотів, щоб він залишився в команді", — сказав Клименко.

Міністр наголосив, що це було особисте рішення Жукова. Водночас за результатами службового розслідування було звільнено всю ланку керівництва — від командира взводу до очільника Управління патрульної поліції Києва.

"Можливо, це ще не всі кадрові зміни. Остаточні рішення ухвалює голова Нацполіції, і про них повідомлять окремо. Але моя позиція чітка: на посади заступників зі службової підготовки мають призначатися лише ті, хто має бойовий досвід", — додав Клименко.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський різко відреагував на дії патрульних під час теракту в Києві та заявив про необхідність перегляду правил роботи поліції. Він наголосив, що правоохоронці мали діяти рішуче, адже на місці були поранені, зокрема дитина.

Раніше ми також інформували, що народний депутат Роман Костенко прокоментував критику поліцейських, які втекли з місця стрілянини. Він заявив, що їхній вчинок є ганебним, однак зауважив, що не всі критики розуміють, як діяти в подібних екстремальних ситуаціях.