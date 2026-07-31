Зеленський оновив склад РНБО: хто покинув Раду

У зв'язку із черговими змінами у складі уряду, а також силових структурах президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України.

Документ №677/2026 було оприлюднено на сайті президента України.

Хто увійшов до нового складу РНБО

Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ України;

— міністр внутрішніх справ України; Михайло Драпатий – головнокомандувач Збройних сил України;

– головнокомандувач Збройних сил України; Сергій Корецький – прем'єр-міністр України;

– прем'єр-міністр України; Олександр Кравченко – міністр економіки та навколишнього середовища України;

– міністр економіки та навколишнього середовища України; Денис Маслов – міністр юстиції України;

– міністр юстиції України; Олександр Поклад – перший заступник голови Служби безпеки України;

– перший заступник голови Служби безпеки України; Євген Хмара – заступник міністра оборони України.

Також у персональному складі РНБО затверджено першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Хто вийшов зі складу РНБО

Юлія Свириденко – експрем'єр-міністерка України;

– експрем'єр-міністерка України; Ігор Клименко – колишній міністр внутрішніх справ;

– колишній міністр внутрішніх справ; Олександр Сирський — ексголовнокомандувач ЗСУ;

— ексголовнокомандувач ЗСУ; Олексій Соболєв — ексміністр економіки, довкілля та сільського господарства;

— ексміністр економіки, довкілля та сільського господарства; Михайло Федоров – ексміністр оборони.

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Документ підписаний 31 липня 2026 року на підставі статті 107 Конституції України і вже набрав чинності.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив Олега Федоріва головою центру "Альфа" Служби безпеки України.

Також повідомлялося, що 22 липня Михайло Драпатий офіційно призначений головнокомандувачем ЗСУ.