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Зеленський оновив склад РНБО: хто покинув Раду

Володимир Зеленський оновив РНБО
Володимир Зеленський підписав відповідний указ | Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

У зв'язку із черговими змінами у складі уряду, а також силових структурах президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України.

Документ №677/2026 було оприлюднено на сайті президента України.

Хто увійшов до нового складу РНБО

  • Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ України;
  • Михайло Драпатий – головнокомандувач Збройних сил України;
  • Сергій Корецький – прем'єр-міністр України;
  • Олександр Кравченко – міністр економіки та навколишнього середовища України;
  • Денис Маслов – міністр юстиції України;
  • Олександр Поклад – перший заступник голови Служби безпеки України;
  • Євген Хмара – заступник міністра оборони України.

Також у персональному складі РНБО затверджено першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Хто вийшов зі складу РНБО

  • Юлія Свириденко – експрем'єр-міністерка України;
  • Ігор Клименко – колишній міністр внутрішніх справ;
  • Олександр Сирський — ексголовнокомандувач ЗСУ;
  • Олексій Соболєв — ексміністр економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Михайло Федоров – ексміністр оборони.
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Документ підписаний 31 липня 2026 року на підставі статті 107 Конституції України і вже набрав чинності.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив Олега Федоріва головою центру "Альфа" Служби безпеки України.

Також повідомлялося, що 22 липня Михайло Драпатий офіційно призначений головнокомандувачем ЗСУ.