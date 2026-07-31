Політика
Зеленський оновив склад РНБО: хто покинув Раду
У зв'язку із черговими змінами у складі уряду, а також силових структурах президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України.
Документ №677/2026 було оприлюднено на сайті президента України.
Хто увійшов до нового складу РНБО
- Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ України;
- Михайло Драпатий – головнокомандувач Збройних сил України;
- Сергій Корецький – прем'єр-міністр України;
- Олександр Кравченко – міністр економіки та навколишнього середовища України;
- Денис Маслов – міністр юстиції України;
- Олександр Поклад – перший заступник голови Служби безпеки України;
- Євген Хмара – заступник міністра оборони України.
Також у персональному складі РНБО затверджено першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
Хто вийшов зі складу РНБО
- Юлія Свириденко – експрем'єр-міністерка України;
- Ігор Клименко – колишній міністр внутрішніх справ;
- Олександр Сирський — ексголовнокомандувач ЗСУ;
- Олексій Соболєв — ексміністр економіки, довкілля та сільського господарства;
- Михайло Федоров – ексміністр оборони.
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Документ підписаний 31 липня 2026 року на підставі статті 107 Конституції України і вже набрав чинності.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив Олега Федоріва головою центру "Альфа" Служби безпеки України.
Також повідомлялося, що 22 липня Михайло Драпатий офіційно призначений головнокомандувачем ЗСУ.