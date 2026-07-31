Политика
Зеленский обновил состав СНБО: кто покинул Совет
В связи с очередными изменениями в составе правительства, а также силовых структурах президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Документ №677/2026 был обнародован на сайте президента Украины.
Кто вошел в новый состав СНБО
- Иван Выгивский — министр внутренних дел Украины;
- Михаил Драпатый — главнокомандующий Вооруженными силами Украины;
- Сергей Корецкий — премьер-министр Украины;
- Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды Украины;
- Денис Маслов — министр юстиции Украины;
- Александр Поклад — первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Евгений Хмара — заместитель министра обороны Украины.
Также в персональном составе СНБО утвержден первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.
Кто вышел из состава СНБО
- Юлия Свириденко — экс-премьер-министр Украины;
- Игорь Клименко — бывший министр внутренних дел;
- Александр Сырский — экс-главнокомандующий ВСУ;
- Алексей Соболев — экс-министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Михаил Федоров — экс-министр обороны.
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Документ подписан 31 июля 2026 года на основании статьи 107 Конституции Украины и уже вступил в силу.
Напомним, сегодня Зеленский назначил Олега Федорива главой центра "Альфа" Службы безопасности Украины.
Также сообщалось, что 22 июля Михаил Драпатый официально назначен главнокомандующим ВСУ.