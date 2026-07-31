Зеленский обновил состав СНБО: кто покинул Совет

В связи с очередными изменениями в составе правительства, а также силовых структурах президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Документ №677/2026 был обнародован на сайте президента Украины.

Кто вошел в новый состав СНБО

Иван Выгивский — министр внутренних дел Украины;

— министр внутренних дел Украины; Михаил Драпатый — главнокомандующий Вооруженными силами Украины;

— главнокомандующий Вооруженными силами Украины; Сергей Корецкий — премьер-министр Украины;

— премьер-министр Украины; Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды Украины;

— министр экономики и окружающей среды Украины; Денис Маслов — министр юстиции Украины;

— министр юстиции Украины; Александр Поклад — первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;

— первый заместитель председателя Службы безопасности Украины; Евгений Хмара — заместитель министра обороны Украины.

Также в персональном составе СНБО утвержден первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

Кто вышел из состава СНБО

Юлия Свириденко — экс-премьер-министр Украины;

— экс-премьер-министр Украины; Игорь Клименко — бывший министр внутренних дел;

— бывший министр внутренних дел; Александр Сырский — экс-главнокомандующий ВСУ;

— экс-главнокомандующий ВСУ; Алексей Соболев — экс-министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

— экс-министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Михаил Федоров — экс-министр обороны.

Відео дня

Документ подписан 31 июля 2026 года на основании статьи 107 Конституции Украины и уже вступил в силу.

Напомним, сегодня Зеленский назначил Олега Федорива главой центра "Альфа" Службы безопасности Украины.

Также сообщалось, что 22 июля Михаил Драпатый официально назначен главнокомандующим ВСУ.