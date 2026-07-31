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Зеленский обновил состав СНБО: кто покинул Совет

Владимир Зеленский обновил СНБО
Владимир Зеленский подписал соответствующий указ | Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

В связи с очередными изменениями в составе правительства, а также силовых структурах президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Документ №677/2026 был обнародован на сайте президента Украины.

Кто вошел в новый состав СНБО

  • Иван Выгивский — министр внутренних дел Украины;
  • Михаил Драпатый — главнокомандующий Вооруженными силами Украины;
  • Сергей Корецкий — премьер-министр Украины;
  • Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды Украины;
  • Денис Маслов — министр юстиции Украины;
  • Александр Поклад — первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;
  • Евгений Хмара — заместитель министра обороны Украины.

Также в персональном составе СНБО утвержден первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

Кто вышел из состава СНБО

  • Юлия Свириденко — экс-премьер-министр Украины;
  • Игорь Клименко — бывший министр внутренних дел;
  • Александр Сырский — экс-главнокомандующий ВСУ;
  • Алексей Соболев — экс-министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Михаил Федоров — экс-министр обороны.
Відео дня

Документ подписан 31 июля 2026 года на основании статьи 107 Конституции Украины и уже вступил в силу.

Напомним, сегодня Зеленский назначил Олега Федорива главой центра "Альфа" Службы безопасности Украины.

Также сообщалось, что 22 июля Михаил Драпатый официально назначен главнокомандующим ВСУ.