План Зеленського: Україна прагне покращити свій імідж у Польщі, — ЗМІ

Офіс президента Володимира Зеленського готує кампанію з покращення іміджу України в Польщі. Мета цієї дипломатичної кампанії — залучити на свій бік ту частину польського суспільства, яка прихильно ставиться до українців, а також нагадати про загрози з боку Росії.

Україна розпочне в Польщі кампанію, спрямовану на поліпшення свого іміджу після кризи у польсько-українських відносинах, стверджує видання Dziennik Gazeta Prawna.

Кампанія передбачає нагадування про історичні союзи та виявлення російського впливу в умовах, що є несприятливими для України.

Наприклад, полякам нагадуватимуть про історичні союзи, такі як союз Другої Польської Республіки з Симоном Петлюрою під час війни 1920 року.

Головна мета кампанії — виявити поляків, які й надалі симпатизують Україні після кризи у польсько-українських відносинах. Однак вона також буде спрямована на виявлення російського впливу, зокрема фінансового, у групах, що вороже налаштовані до України.

Відео дня

"Попри те, що деякі наші політики заявляють з травня, Київ усвідомлює важливість польського зовнішньополітичного курсу для України", — заявив одне з джерел в Україні.

У рамках цієї ініціативи адміністрація Зеленського має намір посилити співпрацю з бізнесом, експертами та ЗМІ. Крім того, у Міністерстві закордонних справ буде створено спеціальну групу з питань зв’язків із Польщею, до складу якої увійдуть колишні посли України в Польщі Василь Боднар та Василь Зварич.

Як повідомила газета, обраний сценарій був одним із трьох, які розглядала команда Зеленського. Його ініціатором була Ірина Верещук, заступниця голови адміністрації президента та уродженка Рава-Руської.

Як альтернативу Зеленський розглядав вичікувальну тактику, яку він застосував після того, а також шлях конфронтації. На порядку денному в Києві стояло питання щодо залучення інституцій ЄС до розслідування випадків нападів на українців у Польщі.

Однак Володимир Зеленський відкинув перед Європейською комісією варіант конфронтації з Польщею.

Олег Дунда, депутат парламенту від правлячої партії "Слуга народу", виступив за конфронтацію, надіславши листа Кирилу Буданову та Андрію Сібіге, в якому закликав Європейську комісію застосувати статтю 258 Договору про функціонування ЄС. У такому разі Польщу звинуватили б у нездатності боротися з расизмом та ксенофобією.

Ідея інтернаціоналізації спору провалилася, серед іншого, тому що Україні довелося б доводити бездіяльність польської держави щодо нападів на українців. Члени адміністрації Зеленського, пам’ятаючи про реакцію польських спецслужб на попередні напади, відкинули агресивний підхід до врегулювання спору.

Як зазначила газета, суперечка, що знову розгорілася щодо імпорту українського зерна, може стати перешкодою для досягнення цілей кампанії з покращення іміджу України в Польщі. Переговори щодо збільшення транзиту через Польщу завершуються цього тижня.

Офіс президента України цю новину жодним чином не прокоментував.

Нагадаємо, спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий висловився щодо перспектив вступу України до Європейського Союзу і при цьому заявив, що спершу слід визнати геноцид "геноцидом".

При цьому в Польщі в різних містах відбулися демонстрації проти зростання насильства щодо українців, які проживають у країні. Організатори зазначають, що в Польщі дедалі частіше фіксуються випадки словесних або фізичних нападів на українців.