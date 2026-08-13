План Зеленского: Украина хочет улучшить свой имидж в Польше, — СМИ

Офис президента Владимира Зеленского готовит кампанию по улучшению имиджа Украины в Польше. Цель этой дипломатической кампании – привлечь на свою сторону ту часть польского общества, которая благосклонно относится к украинцам, а также напомнить об угрозах со стороны России.

Украина запустит в Польше кампанию, направленную на улучшение своего имиджа после кризиса в польско-украинских отношениях, утверждает издание Dziennik Gazeta Prawna.

Кампания включает в себя напоминание об исторических союзах и выявление российского влияния в условиях, неблагоприятных для Украины.

Например, полякам будут напоминать об исторических союзах, таких как союз Второй Польской Республики с Симоном Петлюрой во время войны 1920 года.

Основная цель кампании — выявить поляков, сохранивших симпатии к Украине после кризиса в польско-украинских отношениях. Однако она также будет направлена ​​на выявление российского влияния , в том числе финансового, в группах, враждебно настроенных к Украине.

Відео дня

"Вопреки тому, что некоторые наши политики говорят с мая, Киев осознает важность польского внешнеполитического курса для Украины", — заявил один из источников в Украине.

В рамках этой инициативы администрация Зеленского намерена укрепить сотрудничество с бизнесом, экспертами и СМИ. Кроме того, в Министерстве иностранных дел будет создана специальная группа по связям с Польшей , в состав которой войдут бывшие послы Украины в Польше Василий Боднар и Василий Зварич .

Как сообщила газета, выбранный сценарий был одним из трех, рассматриваемых кабинетом Зеленского. Его инициатором была Ирина Верещук , заместитель главы администрации президента и уроженка Рава-Руски.

В качестве альтернативы Зеленский рассматривал выжидательную тактику, как он поступил после того, а также путь конфронтации. На повестке дня в Киеве стоял вопрос о привлечении институтов ЕС к расследованию случаев нападений на украинцев в Польше.

Но Владимир Зеленский отклонил перед Европейской комиссией вариант конфронтации с Польшей.

Олег Дунда, депутат парламента от правящей партии "Слуга народа", выступал за конфронтацию, направив письмо Кириллу Буданову и Андрею Сибиге, в котором призвал Европейскую комиссию применить статью 258 Договора о функционировании ЕС. В таком случае Польшу обвинили бы в неспособности бороться с расизмом и ксенофобией.

Идея интернационализации спора провалилась, среди прочего, потому что Украине пришлось бы доказывать бездействие польского государства в отношении нападений на украинцев. Члены администрации Зеленского, помня о реакции польских спецслужб на предыдущие нападения, отвергли агрессивный подход к урегулированию спора .

Как отметила газета, возобновившийся спор по поводу импорта украинского зерна может стать препятствием для достижения целей кампании по улучшению имиджа Украины в Польше . Переговоры об увеличении транзита через Польшу завершаются на этой неделе.

Офис президента Украины эту новость никак не комментировал.

Напомним, спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый высказался о перспективах вступления Украины в Европейский Союз и при этом заявил, что сначала следует признать геноцид "геноцидом".

При этом в Польше в различных городах прошли демонстрации против растущего насилия в отношении проживающих в стране украинцев. Организаторы отмечают, что в Польше все чаще фиксируются случаи словесных или физических нападений на украинцев.