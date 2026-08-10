Признать "геноцид": в Польше озвучили требование для вступления Украины в ЕС (видео)

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый высказался о перспективах вступления Украины в Европейский Союз и при этом заявил, что сначала следует признать геноцид "геноцидом". При этом речь могла идти о Волынской трагедии, из-за которой существуют противоречия между двумя странами. Какова позиция Чажастого в отношении Украины, украинцев и российско-украинской войны?

Заявление Чажастого прозвучало во время встречи со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стнфанчуком, которая состоялась в городе Щавница и была связана с детским лагерем отдыха для детей украинских защитников. Краткая пресс-конференция частично транслировалась на YouTube-канале польского журналиста Януша Ластивкы. В высказывании о "геноциде" Чажастый прямо не сказал, что речь идет о Волынской трагедии, но СМИ "Европейская правда" уточнило, что речь идет именно об этом событии в украинско-польском историческом прошлом.

Скандал в Польше — спикер Сейма Чажастый о "геноциде", см. с 8:09

Спикер польского Сейма связал вступление Украины в ЕС с историческими вопросами, как слышно на видео.

Відео дня

"Вступление Украины в Европейский Союз потребует от украинцев переосмысления всех аспектов своей истории. Потому что Европейский Союз — это демократия, Европейский Союз — это ценности, это не просто банкомат. Также это [необходимость] называть геноцид геноцидом. Это история", — сказал он.

Помимо тезиса о вступлении Украины в ЕС и урегулировании исторических проблем, маршал Сейма признал наличие антиукраинских настроений в Польше и осудил их. Кроме того, чиновник отметил пользу, которую Польша получила от присутствия украинцев. В частности, украинцы составляют 5% работников, а их вклад в польский государственный бюджет составляет 2,7%.

"Это ни к чему хорошему не приведет. Я осуждаю любое недопустимое поведение — как со стороны поляков по отношению к украинцам, так и со стороны украинцев по отношению к полякам", — заявил Чажастый.

Руслан Стефанчук, выслушавший тезис Чажастого о геноциде, пока не прокомментировал высказывание своего польского коллеги. Перед выступлением польского политика он поблагодарил за помощь украинским детям, которые получили возможность спокойно отдохнуть вдали от ударов РФ.

Скандал в Польше — подробности

Отметим, что Фокус писал о ряде скандалов в Польше, связанных с местными политиками и историческим прошлым. Особое обострение началось, ориентировочно, в мае-июне 2026 года, когда польский президент Кароль Навроцкий заявил о желании лишить украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Скандальные громкие заявления продолжались до конца июня: Навроцкому и другим политикам не понравилось, что героическое подразделение ВСУ получило почетное название — "имени Героев УПА".

Следующий этап обострения — торжества по случаю Дня Волынской трагедии. В этот день польские политики выдвигали обвинения в адрес украинцев, а организаторы торжеств скрыли украинские могилы на кладбище, где звучали такие слова.

Напоминаем, что посол Украины в Польше рассказал, почему увеличилось количество скандальных видеороликов об избиении украинцев.