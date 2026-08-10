Визнати "геноцид": у Польщі озвучили вимогу для вступу України у ЄС (відео)

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий висловився щодо перспектив вступу України в Європейський Союз, і при цьому заявив, що спершу слід визнати геноцид "геноцидом". При цьому могла іти мова про Волинську трагедію, через яку є протиріччя між двома країнами. Яка позиція Чажастого щодо України, українців та російсько-української війни?

Заява Чажастого пролунала під час зустрічі зі спікером Верховної ради України Русланом Стнфанчуком, яке відбулось у місті Щавниця та було пов'язане з табором відпочинку для дітей українських захисників. Коротка пресконференція частково транслювалась у YouTube-каналі польського журналіста Януша Ластівки. У тезі про "геноцид" Чажастий прямо не сказав, що ідеться про Волинську трагедію, але медіа "Європейська правда" уточнило, що ідеться саме про цю подію в українсько-польському історичному минулому.

Скандал у Польщі — спікер Сейму Чажастий про "геноцид" див. з 8:09

Спікер польського Сейму пов'язав вступ України у ЄС з історичними питаннями, чути на відео.

"Вступ України до Європейського Союзу вимагатиме від українців переосмислення всіх аспектів своєї історії. Тому що Європейський Союз — це демократія, Європейський Союз — це цінності, це не просто банкомат. Також це [потреба] назвати геноцидом геноцидом. Це історія", — сказав він.

Відео дня

Окрім тези про вступ України у ЄС та про залагодження історичних проблем, маршалок Сейму визнав антиукраїнські настрої у Польщі та засудив їх. Крім того, посадовець озвучив користь, яку отримала Польща від присутності українців. Зокрема, українці становлять 5% працівників і їхній вклад у польській державний бюджет складає 2,7%.

"Це ні до чого доброго не призведе. Я засуджую будь-яку погану поведінку, як поляків щодо українців, так і українців щодо поляків", – заявив Чажастий.

Руслан Стефанчук, який вислухав тезу Чажастого щодо геноциду, поки не коментував вислів польського колеги. Перед виступом польського політика він подякував за допомогу щодо українських дітей, які отримали можливість спокійно відпочити не під ударами РФ.

Скандал у Польщі — деталі

Зазначимо, Фокус писав про низку скандалів у Польщі, пов'язану з місцевими політиками та історичним минулим. Особливе загострення почалось, орієнтовно, у травні-червні 2026 року, коли польський президент Кароль Навроцький заявив про бажання відібрати в українського президента Володимира Зеленського орден Білого Орла. Скандальні гучні заяви продовжувались до кінця червня: Навроцькому та іншим політика не сподобалось, що героїчний підрозділ ЗСУ отримав почесну назву — "імені Героїв УПА".

Наступний етап загострення — урочистості з нагоди Дня Волинської трагедії. Цього дня політики Польщі виступали зі звинуваченнями проти українців, а організатори урочистостей приховали українські могили на цвинтарі, де лунали такі слова.

Нагадуємо, посол України у Польщі розповів, чому побільшала кількість скандальних відео про побиття українців.