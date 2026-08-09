В Польше тысячи людей вышли на протесты против насилия в отношении украинцев

В Польше в различных городах прошел ряд демонстраций против растущего насилия в отношении проживающих в стране украинцев. Организаторы отмечают, что в Польше всё чаще фиксируются случаи словесных или физических нападений на украинцев.

Девизом акций стала фраза "Не будь равнодушным". Об этом сообщает издание RMF24.

Этому предшествовала акция "Моя Польша не бьет, не оскорбляет и не подстрекает", которая состоялась 7 августа. В ходе акции в канцелярию премьер-министра и Министерство внутренних дел и администрации была передана петиция, подписанная 11 тысячами граждан, в которой власти призывают принять решительные меры против жестоких нападений на граждан Украины.

Ключевым организатором акций является Комитет в защиту демократии. Там пояснили, что возмущены регулярными словесными и физическими нападениями на людей, которых преследуют из-за их происхождения, языка или внешности.

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Кроме того, цель акции — выразить солидарность с теми, кто подвергается насилию и дискриминации.

Напомним, что бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что число нападений на украинцев в Польше будет продолжать расти. По его мнению, нынешние случаи — это "лишь начало".

Ранее "Фокус" сообщал о том, почему стало больше видео с нападениями на украинцев. Посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что украинцы учатся защищаться, и видео — одна из составляющих этой тактики.

Нападения на украинцев в Польше — подробности

Отметим, что "Фокус" писал о серии нападений на украинцев в Польше, произошедших в июле 2026 года. Среди них — избиение двух украинцев во Вроцлаве, когда на площадке возле магазина на них напали трое крепко сложенных поляков. В сети появились кадры со всеми подробностями избиения: двоих нападавших задержали в течение нескольких дней, им грозит 5–7,5 лет тюрьмы, а третьего до сих пор не поймали.

Напоминаем, что 31 июля стало известно о нападении на украинку в Гдыне, когда неизвестный дважды ударил её по голове и скрылся. Позже стало известно, что в Кракове агрессивный мужчина преследовал украинцев. На видео с места событий запечатлено, как неизвестный поляк по неустановленным причинам набросился на украинцев, при этом пострадала прохожая, которая проходила рядом.