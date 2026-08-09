У Польщі тисячі людей вийшли на протести проти насильства щодо українців

У Польщі пройшла низка демонстрацій у різних містах проти зростаючого насильства щодо українців, що проживають у країні. Організатори наголошують, що дедалі частіше в Польщі зустрічаються випадки словесних чи фізичних нападів на українців.

Гаслом акцій стала фраза "Не будь байдужим". Про це повідомляє видання RMF24.

Цьому передувала акція "Моя Польща не б’є, не ображає і не підбурює", яка пройшла 7 серпня. Під час неї до канцелярії прем’єр-міністра та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації передали петицію, яку підписали 11 тисяч громадян, де закликають владу вжити рішучих заходів проти жорстоких нападів на громадян України.

Ключовим організатором акцій є Комітет на захист демократії. Там пояснили, що обурені регулярними словесними та фізичними нападами на людей, яких переслідують через їхнє походження, мову чи зовнішність.

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Також метою акції є показати солідарність з тими, хто зазнає насильства та дискримінації.

Нагадаємо, що колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що кількість нападів на українців у Польщі продовжуватиме зростати. На його думку, нинішні випадки є "лише початком".

Раніше Фокус повідомляв про те, чому побільшало відео з нападами на українців. Посол України у Польщі Василь Боднар вважає, що українці навчаються себе захищати, і відео — одна з частин цієї тактики.

Напади на українців у Польщі — деталі

Зазначимо, Фокус писав про серію нападів на українців у Польщі, які стались у липні 2026 року. Серед них — побиття двох українців у Вроцлаві, коли на майданчику біля магазину на них напали троє кремезних поляків. У мережі з'явились кадри з усіма деталями побиття: двох нападників затримали протягом кількох днів, їм загрожує 5-7,5 років тюрми, а третього досі не спіймали.

Нагадуємо, 31 липня стало відомо про напад на українку у Гдині, коли невідомий двічі вдарив її по голові та втік.Згодом стало відомо, що у Кракові агресивний чоловік переслідував українців. На відео з місця подій зафіксували, як невідомий поляк з невстановлених причин накинувся на українців, при цьому дісталось перехожій, яка проходила поруч.