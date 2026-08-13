На території Ростовської та Воронезької областей РФ не буде прикордонних зон. Також припинить існування прикордонна зона між Кримом та Херсонською областю, яку Росія незаконно включила до свого складу 30 вересня 2022 року.

Таке рішення Федеральної служби безпеки пояснюється завершенням приєднання так званих "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської області до Росії, повідомляє "Агентство Новини" з посиланням на накази ФСБ.

Згідно з опублікованими документами, ФСБ скасувала власні відомчі накази щодо прикордонних зон на території Ростовської та Воронезької областей. У цьому ж переліку зазначено й окупований Крим.

Фото: Агентство. Новости Фото: Агентство. Новости

Раніше проїзд до регіонів, анексованих у 2022 році, та назад мало чим відрізнявся від перетину державного кордону. Тепер же прикордонна зона пролягатиме в межах територій, що прилягають до державного кордону, тобто по лінії зовнішніх кордонів захоплених територій.

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Що стосується Криму, то там прикордонна зона залишиться "в межах островів Чорного моря, що належать Російській Федерації". У ній регіональне управління ФСБ визначить місця та час в’їзду, а також встановить попереджувальні знаки.

Російський диктатор Володимир Путін не планує повертати Україні окуповані території в рамках будь-якої мирної угоди, якщо така колись буде підписана. Росіяни, як і раніше, мають намір повністю окупувати решту Донецької області, а деякі райони України розглядають як буферну зону.

Зеленський заявляв, що Росія планує захопити весь Донбас до кінця року.

Нагадаємо, Ілон Маск запевнив, що не підтримує дії РФ, але вважає, що війну слід припинити, оскільки гине багато людей. На його думку, вимоги до РФ вийти з України — це "нереалістично", а будь-яка мирна угода має передбачати територіальні завоювання Росії.