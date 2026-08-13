На территории Ростовской и Воронежской областей РФ не будет пограничных зон, также прекратит существование пограничная зона между Крымом и Херсонской областью, которую Россия незаконно включила в свой состав 30 сентября 2022 года.

Такое решение Федеральной службы безопасности объясняется завершением присоединения так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской области к России, сообщает "Агентство Новости" со ссылкой на приказы ФСБ.

Согласно опубликованным документам, ФСБ аннулировала свои же ведомственные приказы о пограничных зонах на территории Ростовской и Воронежской областей. В этом же перечне и оккупированный Крым.

Фото: Агентство. Новости Фото: Агентство. Новости

Ранее проезд в аннексированные в 2022 году регионы и обратно мало отличался от прохождения государственной границы. Теперь же пограничная зона будет проходить в пределах территорий, прилегающих к государственной границе, то есть по линии внешних границ захваченных территорий.

Відео дня

Что касается Крыма, то там пограничная зона останется "в пределах принадлежащих Российской Федерации островов Черного моря". В ней региональное управление ФСБ установит места и время въезда, а также разместит предупреждающие знаки.

Российский диктатор Владимир Путин не планирует возвращать Украине оккупированные территории в рамках какого-либо мирного соглашения, если оно когда-нибудь будет подписано. Россияне по-прежнему намерены полностью оккупировать оставшуюся часть Донецкой области, а некоторые районы Украины рассматривают в качестве буферной зоны.

Зеленский говорил, что РФ планирует захватить весь Донбасс до конца года.

Напомним, Илон Маск заверил, что не поддерживает действия РФ, но считает, что войну следует прекратить, поскольку гибнет много людей. По его мнению, требования к РФ уйти из Украины — это "нереалистично", а любое мирное соглашение должно включать территориальные завоевания России.