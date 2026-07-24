Уступки и прагматизм: Маск заявил, что Украина не вернет оккупированные РФ территории (видео)

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск высказался по поводу войны России против Украины, а также о возможности достижения мира и возвращения оккупированных территорий. По мнению Маска, ради мира следует пойти на уступки требованиям Кремля. Кроме того, миллиардер отметил, что политикам следует прекратить требовать деоккупацию, поскольку этого не будет.

Новые заявления Илона Маска о войне прозвучали в интервью изданию The Economist, которое вышло в эфир 23 июля. Миллиардера расспросили об отношении к ИИ и по другим темам, а также, среди прочего, затронули вопрос об Украине. Маск заверил, что не поддерживает действия РФ, но считает, что войну следует прекратить, поскольку гибнет много людей. По его мнению, требования к РФ уйти из Украины — это "нереалистично", и в данном случае следует действовать "прагматично". Во время беседы с The Economist прозвучал тезис о том, что любое мирное соглашение должно включать территориальные завоевания России.

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"Я действительно считаю, что нужен мир, то есть мы должны быть прагматичными в отношении того, чего мы не можем. Думаю, было бы ужасно, если бы ещё три года люди бессмысленно гибли на передовой. Россия не собирается выводить войска, поэтому действительно должно быть мирное согласие в этом направлении. Я несколько лет назад писал, что действительно нужна какая-то уступка со стороны России. Это не значит, что я пророссийский, я просто прагматик", — сказал Маск.

Миллиардер также прокомментировал различные события с участием западных политиков, которые собираются вместе и заявляют, что Россия должна уйти из Украины. Маск сказал, что такие собрания и пустые заявления на фоне гибели людей задевают его за живое.

"Меня довольно сильно оскорбляют такие изысканные дипломаты, которые устраивают, знаете ли, ужины из семи блюд в роскошных заведениях, пока люди гибнут на передовой, и которые размышляют о том, как России следует вывести войска. Но она не собирается этого делать", — пояснил он.

Илон Маск о войне — подробности

Ранее Илон Маск высказывался по поводу войны РФ против Украины. Например, в апреле 2024 года американский миллиардер заявил, что речь идет о "вечной войне" и о том, что стратегии выхода из сложившейся ситуации нет. Тезисы Маска о войне прозвучали во время ожидаемого на тот момент "контрнаступления ВСУ" и заблокированного Республиканской партией пакета помощи Украине. До этого, в октябре 2022 года, миллиардер предложил ради мира согласиться на все требования РФ и отдать Крым диктатору Путину. Впрочем, позиция Маска по поводу войны РФ не помешала ему отключить терминалы Starlink для россиян в начале 2026 года: об этом договорился тогдашний глава Минобороны Михаил Федоров.

Отметим, что именно во время интервью Маска, в котором он высказался по поводу войны, стало известно о визите в Украину блогерши Лоры Лумер, поддерживающей движение MAGA в США. Блогерша заявила, что стала свидетелем преступных действий РФ против украинцев и против церкви. Лумер прибыла в Киев, посетила места крупнейших трагедий и взяла интервью у президента Владимира Зеленского.

Напоминаем, что 23 июля СМИ сообщили о второй личной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа США Марко Рубио: каковы результаты переговоров о прекращении войны.