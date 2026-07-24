Поступки і прагматизм: Маск заявив, що Україна не поверне окуповані РФ території (відео)

Американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск висловився щодо війни Росії проти Україн та щодо можливості досягнути миру й повернути окуповані території. На думку Маска, задля миру слід піти на поступки вимогам Кремля. Крім того, мільярдер зауважив, що політикам слід припинити вимагати деокупацію, бо цього не буде.

Нові заяви Ілона Маска про війну пролунали під час інтерв'ю медіа The Economist, яке вийшло в ефір 23 липня. Мільярдера розпитали про ставлення до ШІ та на інші теми й, серед іншого, порушили питання України. Маск запевнив, що не підтримує дії РФ, але вважає, що війну слід закінчувати, бо гине багато людей. На його думку, вимоги до РФ піти з України — це "нереалістично" і у цьому випадку слід діяти "прагматично". Під час розмови з Economist пролунала теза про те, що будь-яка мирна угода повинна включати територіальні здобутки Росії.

"Я справді думаю, що потрібен мир, тобто ми повинні бути прагматичними щодо цього, чого ми не можемо. Я думаю, що було б жахливо, якби ще три роки люди безглуздо гинули на передовій. Росія не збирається виводити війська, тому дійсно має бути мирне прийняття в цьому напрямку. Я кілька років тому писав, що дійсно потрібна якась поступка Росії. Це не те, що я проросійський, я просто прагматик", — сказав Маск.

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Мільярдер також прокоментував різні події за участю західних політиків, які збираються разом та говорять про те, що Росія повинна піти з України. Маск сказав, що його зачіпають за живе такі зібрання та порожні вислови на тлі загибелі людей.

"Мене досить ображають такі вишукані дипломати, які влаштовують, знаєте, вечері з семи страв у розкішних місцях, поки люди гинуть на передовій, і які роздумують про те, як Росії слід вивести війська. Але вона не збирається", — пояснив він.

Ілон Маск про війну — деталі

Раніше Ілон Маск висловлювався про війну РФ проти України. Наприклад, у квітні 2024 року американський мільярдер заявив, що ідеться про "вічну війну" і про те, що немає стратегії виходу з поточної ситуації. Тези Маска про війну пролунали під час очікуваного на той час "контрнаступу ЗСУ" та заблокованого Республіканською партією пакета допомоги Україні. Перед цим, у жовтні 2022 року, мільярдер запропонував погодитись задля миру на усі вимоги РФ та віддати Крим диктатору Путіну. Втім, позиція Маска щодо війни РФ не завадила йому відключити термінали Starlink для росіян на початку 2026 року: про це домовився тодішній глава Міноборони Михайло Федоров.

Зазначимо, саме під час інтерв'ю Маска з тезами про війну стало відомо про візит в Україну блогерки Лори Лумер, яка підтримує рух MAGA в США. Блогерка заявила, що побачила злочинні дії РФ проти українців та проти церкви. Лумер прибула до Києва, відвідала місця найбільших трагедій та взяла інтерв'ю у президента Володимира Зеленського.

Нагадуємо, 23 липня медіа розповіли про другу очну зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова та глави держдепу США Марко Рубіо: які результати переговорів про завершення війни.