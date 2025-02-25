США можуть вимкнути Starlink: що станеться зі зв'язком ЗСУ і чим його замінити

Starlink від SpaceX дуже допомагає українській армії, але не є обов'язковим засобом сучасної війни. Для прикладу, Росія майже не користується ним, при цьому маючи зв'язок на полі бою.

Related video

Нещодавно Reuters повідомило, посилаючись на власні джерела, що США погрожують відключити Україну від супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, якщо вона не підпише угоду щодо передачі рідкісноземельних копалин. Невдовзі після цього український міністр оборони Рустем Умєров на форумі "Україна. Рік 2025" заявив про наявність альтернативи, хоча не розкрив деталі. Фокус припустив, які рішення для зв'язку на полі бою можуть використовувати Сили оборони.

Чому Starlink такий важливий для України

Starlink дозволяє отримати доступ до Інтернету там, де не працює мобільний чи кабельний зв'язок, що особливо корисно у бойових умовах. Термінал можна досить швидко розгорнути за 10 хвилин навіть у полі чи серед лісу. Завдяки Starlink українські військові мають змогу швидко передавати інформацію, наприклад, накази, фото або відеозаписи з безпілотників, місцеперебування ворога тощо. Супутниковий інтернет від SpaceX використовували для керування українськими морськими дронами на великій відстані.

Як розповідав ще у 2022 році міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, у тилу Starlink дає змогу підтримувати роботу лікарень, енергетичної інфраструктури, державних установ. Наприклад, у нещодавно звільнених містах вежі мобільного зв'язку приймають та роздають Інтернет саме завдяки йому, доки фахівці не налагодять традиційні засоби зв'язку. Корисно, що антена Starlink має акумулятор, тому працює навіть під час відключення світла.

Starlink офіційно не працює на території Росії, але російські військові використовують цей засіб зв'язку в Україні, незаконно купуючи і реєструючи термінали через посередників у третіх країнах. Були випадки, коли ЗС РФ запускали ударні дрони "Шахеди" із таким обладнанням на борту, щоб обходити системи радіоелектронної боротьби. Тому у відключенні Starlink може навіть бути певна перевага для України, хоча недоліків значно більше.

Українські військові використовують антени Starlink на полі бою Фото: Volodymyr Stepanets

Супутниковий зв'язок замість Starlink

SpaceX — не єдина організація, яка має групу супутників на навколоземній орбіті для забезпечення швидкого зв'язку. Україна цілком може скористатися послугами однієї або кількох з них, хоча є певні нюанси.

Iridium

Однією з найперспективніших альтернатив є Iridium – американський оператор супутникового, який працює на ринку з 1991 року, 66 супутників розташовані на низькій навколоземній орбіті на висоті 780 кілометрів над поверхнею Землі. Це дуже мало порівняно зі Starlink, угрупування якого за даними на січень 2025 року нараховувало понад 6500 активних супутників.

Компанія пропонує різні термінали, деякі з них забезпечують лише голосовий зв'язок і відправлення текстових повідомлень, але є й такі, які дозволяють відправляти дані майже як звичайним інтернетом. Сервіс Iridium Certus забезпечує максимальну швидкість завантаження 704 Кбіт/с. Тим часом середня швидкість інтернету від Starlink становить від 100 до 200 Мбіт/с.

У районах, де ведуться бойові дії в Україні, за словами фахівця з радіотехнологій Сергія Бескрестнова ("Флеш"), швидкість Starlink значно нижча і хаотично змінюється. Наприклад, під Покровськом у лютому 2025 року зафіксували 2,84-4,57 Мбіт/c при передачі, тоді як для трансляції відео з дрона DJI Mavic бажано мати канал 3-6 Мбіт/c.

Презентація платформи Iridium Certus

У той же час, компанія забезпечує не тільки термінали для доступу до інтернету, але й супутникові телефони, рації, трекери. Військові підрозділи можуть використовувати її технології для відстеження своїх бійців на полі бою.

Iridium 28 лютого оголосила про підписання угоди з Міністерством оборони Південної Кореї про постачання продуктів і послуг для військових операцій, включаючи можливості відстеження позиції солдатів у режимі реального часу. Південнокорейська армія має отримати понад 1000 портативних пристроїв Iridium Connected SAT-PRE (обладнання для звітування про місцезнаходження). Очікується, що вони покращать можливості у відстеженні даних, комунікації та тактичній обізнаності.

Iridium вже давно співпрацює з Міністерством оборони США, і ця палиця має два кінці. З одного боку, технологія вже довела свою надійність у складних умовах та відповідність вимогам військових, а з іншого — якщо американський уряд змусить SpaceX вимкнути або обмежити Starlink в Україні, то таким же чином може натиснути й на Iridium. Втім постачальник може бути не дуже принциповим щодо війни в Україні, адже за інформацією українського проєкту Trap Aggressor, надавав або досі надає послуги з навігації компанії російського військово-промислового комплексу "АФМ-Серверс", а також мала контракти із ФСБ.

Satcube

У 2023 році компанія Satcube зі Швеції пообіцяла передати Україні власні термінали для широкосмугового зв'язку через геостаціонарні супутники, які оплатить Німеччина. Тоді Satcube казала, що не слідкуватиме, як саме її обладнання використовуватимуть в Україні. Воно розроблене для цивільного застосування, але компанія не проти, щоб Сили оборони України застосовували інтернет у військових цілях.

Технологія використовує для зв'язку супутникову мережу американської Intelsat. Портативний термінал Satcube важить близько 8 кг і забезпечує швидкість передачі до 70 Мб/с. Великою проблемою є висока вартість тарифів і ліміт на трафік, найдешевший варіант — $110 за 1 ГБ на місяць, а найдорожчий — $5750 за 1000 Гб.

Термінал для супутникового інтернету Satcube Фото: Satcube

OneWeb

Французька компанія Eutelsat та британська компанія OneWeb об'єдналися у 2022 році, сумарно вони мають 684 супутники на низькій орбіті. У квітні 2024 року B2B-директор "Київстар" Костянтин Вечір під час Business Wisdom Summit заявив, що технології супутникового зв'язку OneWeb тестували з деякими українськими підрозділами.

Послуги цієї компанії обходяться значно дорожче за тарифи Starlink. Вартість європейського зв'язку становить $1400 на місяць за безлімітний доступ із швидкістю завантаження 50 Мбіт/с. Натомість безлімітні плани Starlink пропонуються за ціною від $75 до $240 на місяць.

Як працює інтернет від OneWeb

Інтернет без супутників

Сергій Бескрестнов запевняє, що без Starlink зв'язок на рівні бригад, полків, штабів і командирів не зникне, хоча буде складніше працювати бійцям на віддалених позиціях РЕБ, РЕР, ППО, мобільним вогневим групам, екіпажам пілотів дронів, отримувати дані з систем відеоспостереження, використовувати деякі ретранслятори. Як один з варіантів — мости WiFi, які активно використовує армія Росії. Зараз у Силах оборони є багато потрібного обладнання, адже інтернет-провайдери масово продавали і навіть роздавали як благодійну допомогу старі мости після того, як почали переходити на оптоволокно. Розумні зв'язківці часто використовують їх на місці дислокації батальйонів або інших підрозділів, щоб менше залежати від Starlink.

Приклад WiFi-мосту зі швабри, зібраний зв'язківцем ЗСУ Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Не треба забувати, що у населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення досі може працювати інтернет-зв'язок від місцевих провайдерів. Багато хто з них надає ЗСУ доступ до своєї мережі через оптоволоконні кабелі або WiFi.

Військовим стануть у пригоді також LTE-модеми із зовнішніми антенами, які допомагають отримати сигнал від найближчої базової станції стільникового зв'язку. Якщо таку технології доведеться використовувати масово, то оператори мають передбачити збільшення навантаження. ADSL-модеми, що використовують мідні дроти для доступу до інтернету, також можна використовувати на фронті.

Важливо