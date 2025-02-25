США могут отключить Starlink: что произойдет со связью ВСУ и чем ее заменить

Starlink от SpaceX очень помогает украинской армии, но не является обязательным средством современной войны. Например, Россия почти не пользуется им, при этом имеет связь на поле боя.

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Недавно Reuters сообщило, ссылаясь на собственные источники, что США угрожают отключить Украину от спутникового интернета Starlink компании SpaceX, если она не подпишет соглашение о передаче редкоземельных ископаемых. Вскоре после этого украинский министр обороны Рустем Умеров на форуме "Украина. Год 2025" заявил о наличии альтернативы, хотя не раскрыл детали. Фокус предположил, какие решения для связи на поле боя могут использовать Силы обороны.

Почему Starlink так важен для Украины

Starlink позволяет получить доступ к Интернету там, где не работает мобильная или кабельная связь, что особенно полезно в боевых условиях. Терминал можно достаточно быстро развернуть за 10 минут даже в поле или среди леса. Благодаря Starlink украинские военные могут быстро передавать информацию, например, приказы, фото или видеозаписи с беспилотников, местонахождение врага и тому подобное. Спутниковый интернет от SpaceX использовали для управления украинскими морскими дронами на большом расстоянии.

Как рассказывал еще в 2022 году министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в тылу Starlink позволяет поддерживать работу больниц, энергетической инфраструктуры, государственных учреждений. Например, в недавно освобожденных городах башни мобильной связи принимают и раздают Интернет именно благодаря ему, пока специалисты не наладят традиционные средства связи. Полезно, что антенна Starlink имеет аккумулятор, поэтому работает даже при отключении света.

Starlink официально не работает на территории России, но российские военные используют это средство связи в Украине, незаконно покупая и регистрируя терминалы через посредников в третьих странах. Были случаи, когда ВС РФ запускали ударные дроны "Шахеды" с таким оборудованием на борту, чтобы обходить системы радиоэлектронной борьбы. Поэтому в отключении Starlink может даже быть определенное преимущество для Украины, хотя недостатков значительно больше.

Украинские военные используют антенны Starlink на поле боя Фото: Volodymyr Stepanets

Спутниковая связь вместо Starlink

SpaceX — не единственная организация, которая имеет группу спутников на околоземной орбите для обеспечения быстрой связи. Украина вполне может воспользоваться услугами одной или нескольких из них, хотя есть определенные нюансы.

Iridium

Одной из самых перспективных альтернатив является Iridium — американский оператор спутниковой связи, который работает на рынке с 1991 года, 66 спутников расположены на низкой околоземной орбите на высоте 780 километров над поверхностью Земли. Это очень мало по сравнению со Starlink, группировка которого по данным на январь 2025 года насчитывала более 6500 активных спутников.

Компания предлагает различные терминалы, некоторые из них обеспечивают только голосовую связь и отправку текстовых сообщений, но есть и такие, которые позволяют отправлять данные почти как обычным интернетом. Сервис Iridium Certus обеспечивает максимальную скорость загрузки 704 Кбит/с. Между тем средняя скорость интернета от Starlink составляет от 100 до 200 Мбит/с.

В районах, где ведутся боевые действия в Украине, по словам специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова ("Флеш"), скорость Starlink значительно ниже и хаотично меняется. Например, под Покровском в феврале 2025 года зафиксировали 2,84-4,57 Мбит/c при передаче, тогда как для трансляции видео с дрона DJI Mavic желательно иметь канал 3-6 Мбит/c.

Презентация платформы Iridium Certus

В то же время, компания обеспечивает не только терминалы для доступа к интернету, но и спутниковые телефоны, рации, трекеры. Военные подразделения могут использовать ее технологии для отслеживания своих бойцов на поле боя.

Iridium 28 февраля объявила о подписании соглашения с Министерством обороны Южной Кореи о поставке продуктов и услуг для военных операций, включая возможности отслеживания позиции солдат в режиме реального времени. Южнокорейская армия должна получить более 1000 портативных устройств Iridium Connected SAT-PRE (оборудование для отчетности о местоположении). Ожидается, что они улучшат возможности в отслеживании данных, коммуникации и тактической осведомленности.

Iridium уже давно сотрудничает с Министерством обороны США, и эта палка имеет два конца. С одной стороны, технология уже доказала свою надежность в сложных условиях и соответствие требованиям военных, а с другой — если американское правительство заставит SpaceX отключить или ограничить Starlink в Украине, то таким же образом может надавить и на Iridium. Впрочем, поставщик может быть не очень принципиальным относительно войны в Украине, ведь по информации украинского проекта Trap Aggressor, предоставлял или до сих пор предоставляет услуги по навигации компании российского военно-промышленного комплекса "АФМ-Серверс", а также имела контракты с ФСБ.

Satcube

В 2023 году компания Satcube из Швеции пообещала передать Украине собственные терминалы для широкополосной связи через геостационарные спутники, которые оплатит Германия. Тогда Satcube говорила, что не будет следить, как именно ее оборудование будут использовать в Украине. Оно разработано для гражданского применения, но компания не против, чтобы Силы обороны Украины применяли интернет в военных целях.

Технология использует для связи спутниковую сеть американской Intelsat. Портативный терминал Satcube весит около 8 кг и обеспечивает скорость передачи до 70 Мб/с. Большой проблемой является высокая стоимость тарифов и лимит на трафик, самый дешевый вариант — $110 за 1 ГБ в месяц, а самый дорогой — $5750 за 1000 Гб.

Терминал для спутникового интернета Satcube Фото: Satcube

OneWeb

Французская компания Eutelsat и британская компания OneWeb объединились в 2022 году, суммарно они имеют 684 спутника на низкой орбите. В апреле 2024 года B2B-директор "Киевстар" Константин Вечер во время Business Wisdom Summit заявил, что технологии спутниковой связи OneWeb тестировали с некоторыми украинскими подразделениями.

Услуги этой компании обходятся значительно дороже тарифов Starlink. Стоимость европейской связи составляет $1400 в месяц за безлимитный доступ со скоростью загрузки 50 Мбит/с. Зато безлимитные планы Starlink предлагаются по цене от $75 до $240 в месяц.

Как работает интернет от OneWeb

Интернет без спутников

Сергей Бескрестнов уверяет, что без Starlink связь на уровне бригад, полков, штабов и командиров не исчезнет, хотя будет сложнее работать бойцам на удаленных позициях РЭБ, РЭР, ПВО, мобильным огневым группам, экипажам пилотов дронов, получать данные с систем видеонаблюдения, использовать некоторые ретрансляторы. Как один из вариантов — мосты WiFi, которые активно использует армия России. Сейчас в Силах обороны есть много нужного оборудования, ведь интернет-провайдеры массово продавали и даже раздавали в качестве благотворительной помощи старые мосты после того, как начали переходить на оптоволокно. Умные связисты часто используют их на месте дислокации батальонов или других подразделений, чтобы меньше зависеть от Starlink.

Пример WiFi-моста из швабры, собранный связистом ВСУ Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Не надо забывать, что в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения до сих пор может работать интернет-связь от местных провайдеров. Многие из них предоставляют ВСУ доступ к своей сети через оптоволоконные кабели или WiFi.

Военным пригодятся также LTE-модемы с внешними антеннами, которые помогают получить сигнал от ближайшей базовой станции сотовой связи. Если такую технологию придется использовать массово, то операторы должны предусмотреть увеличение нагрузки. ADSL-модемы, использующие медные провода для доступа к интернету, также можно использовать на фронте.

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