Вакансія Зеленського залишається незайнятою: ніхто не хоче бути послом України в США, — ЗМІ

У президента України з’явилася ще одна проблема, яку поки що неможливо вирішити. Ніхто не хоче обіймати посаду голови дипломатичного представництва України у Вашингтоні за часів Дональда Трампа, і посада посла залишається вакантною.

За словами двох колишніх високопоставлених українських чиновників та чотирьох депутатів, президент України Володимир Зеленський щосили намагається знайти людину, яка має достатній вплив, щоб представляти Київ в адміністрації Трампа, оскільки потенційні кандидати неохоче беруться за це складне завдання в критичний момент війни, повідомляє POLITICO.

Після того, як Ольгу Стефанишину відправили у відставку, Володимир Зеленський розраховував, що посаду посла обійме колишня прем’єр-міністр Юлія Свириденко, але вона відмовилася, що зірвало його плани.

Юлія Свириденко відмовилася від посади посла у США Фото: Facebook Юлии Свириденко

"Не секрет, що я розраховував на Юлію Свириденко і пропонував їй посаду посла в США", — заявив Зеленський на прес-конференції наприкінці липня. Він додав, що шукав кандидата з максимально можливою кваліфікацією: "людину рівня заступника прем’єр-міністра, міністра або прем’єр-міністра".

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Однак з того часу й інші потенційні кандидати також відмовилися від складної роботи в умовах непередбачуваної адміністрації Дональда Трампа.

Українці, які мають достатній авторитет і кваліфікацію для посади посла, ставляться до запропонованої посади з недовірою, "побоюючись, що їм не сподобаються умови, необхідні для належного виконання роботи", — заявила народна депутатка Іванна Клімпуш-Цинцадзе, яка обіймала посаду віцепрем’єрки.

За словами Клімпуш-Цінцадзе, посол України в США, найімовірніше, мав би бути з найближчого оточення Зеленського, але серед них немає нікого, хто б серйозно підходив на цю роль.

"Представляти ситуацію так, ніби ніхто не хоче обіймати цю посаду, було б надмірним спрощенням", — сказав колишній український дипломат, який побажав залишитися анонімним. — Звичайно, є люди, які хочуть цю роботу, але ніхто з них по-справжньому не підходить. Зеленському важко знайти заміну".

Посол України у США — пошук кандидата ускладнюється через складні обставини

Вакансія посла України в США відкривається в особливо напружений для Києва момент. Вашингтон, як і раніше, відіграє ключову роль у здатності України продовжувати війну, і тому, хто обійме цю посаду, доведеться працювати в умовах адміністрації Трампа, яка неодноразово змінювала курс щодо військової підтримки та того, як — і коли — має закінчитися війна.

Ольга Стефанишина зізнавалася, що бути послом у США "складно"

У інтерв’ю Даші Бернс із POLITICO на початку цього року Стефанишина зізналася, що на цій посаді вона пережила "дипломатичний шок".

Київ намагається переконати Трампа надати Україні ліцензію на виробництво зенітних ракетних комплексів Patriot, що він обіцяв у червні, але потім передумав у липні. Це питання стає дедалі актуальнішим, оскільки Україна продовжує зазнавати балістичних ударів з боку Росії.

Зеленський заявив, що цього року поставки зенітних ракет від союзників України скоротилися на дві третини порівняно з 2025 роком.

Водночас є ознаки того, що Білий дім може незабаром спробувати відновити мирні переговори, які зайшли в глухий кут. У цьому випадку вкрай важливо мати у Вашингтоні посла, який має політичну вагу, що дозволяє домагатися згоди, повноваження говорити від імені Зеленського та вміння орієнтуватися в адміністрації Трампа, де все змінюється миттєво. А також лобіювати Конгрес.

Отже, залишення цієї посади вакантною пов’язане з ризиками, що виходять далеко за межі дипломатичного протоколу. Україна може залишитися без впливового політика у Вашингтоні саме в той момент, коли ухвалюються рішення щодо озброєння, протиповітряної оборони, логістики та обміну розвідувальною інформацією, а також щодо умов відновлення мирних переговорів.

"Цілком імовірно, що Зеленський нікого не призначить до проміжних виборів у США. Важко буде судити, хто найкраще впишеться в політичну ситуацію, доки ці вибори не відбудуться", — заявив опозиційний депутат Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, "Фокус" писав про хід справи Ольги Стефанишиної, про яку стало відомо на початку серпня. 3 серпня посол України в США подала у відставку, а президент України підписав відповідну заяву. Пізніше співробітники НАБУ повідомили, що вручили Стефанішиній підозру за статтею про незаконне збагачення

Також ми повідомляли, що Юлія Свириденко могла стати новим послом України у США.