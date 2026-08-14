Свободная вакансия Зеленского: никто не хочет быть послом Украины в США, — СМИ

У президента Украины появилась еще одна проблема, которую пока невозможно решить. Никто не хочет быть главой диппредставительства Украины в Вашингтоне при Дональде Трампе и должность посла остается вакантной.

По словам двух бывших высокопоставленных украинских чиновников и четырех депутатов, президент Украины Владимир Зеленский изо всех сил пытается найти человека, обладающего достаточным влиянием, чтобы представлять Киев в администрации Трампа, поскольку потенциальные кандидаты неохотно берутся за эту сложную задачу в критический момент войны, сообщает POLITICO.

После того, как в отставку отправили Ольгу Стефанишину, Владимир Зеленский ожидал, что пост посла займет бывшая премьер-министр Юлия Свириденко, но она отказалась, что сорвало его планы.

Юлия Свириденко отказалась от должности посла в США Фото: Facebook Юлии Свириденко

"Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предлагал ей пост посла в США", — заявил Зеленский на пресс-конференции в конце июля. Он добавил, что искал кандидата с максимально возможной квалификацией: "человека уровня заместителя премьер-министра, министра или премьер-министра".

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Однако с тех пор другие потенциальные кандидаты также отказались от сложной работы при непредсказуемой администрации Дональда Трампа.

Украинцы, обладающие достаточным авторитетом и квалификацией для должности посла, смотрят на предлагаемую должность с недоверием, "опасаясь, что им не понравятся условия, необходимые для надлежащего выполнения работы", — заявила нардепка Иванна Климпуш-Цинцадзе, занимавшая пост вице-премьера.

По словам Климпуш-Цинцадзе, посол Украины в США, скорее всего, должен был бы быть из ближайшего окружения Зеленского, но среди них нет никого, кто бы всерьез подходил на эту роль.

"Представлять ситуацию так, будто никто не хочет занимать эту должность, было бы чрезмерным упрощением", — сказал бывший украинский дипломат, пожелавший остаться анонимным. — Конечно, есть люди, которые хотят эту работу, но никто из них по-настоящему не подходит. Зеленскому трудно найти замену".

Посол Украины в США – поиск кандидата усложняет сложное время

Вакансия посла Украины в США открывается в особенно напряженный для Киева момент. Вашингтон по-прежнему играет ключевую роль в способности Украины продолжать войну, и тому, кто займет эту должность, придется работать в условиях администрации Трампа, которая неоднократно меняла курс в отношении военной поддержки и того, как — и когда — должна закончиться война.

Ольга Стефанишина признавалась, что быть послом в США "сложно"

В интервью Даше Бернс из POLITICO в начале этого года Стефанишина признала, что в этой роли она испытала "дипломатическую шоковую реакцию".

Киев пытается убедить Трампа выдать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot , что он обещал в июне, но затем передумал в июле. Этот вопрос становится все более актуальным, поскольку Украина продолжает страдать от баллистических ударов России.

Зеленский заявил, что поставки зенитных ракет от союзников Украины в этом году сократились на две трети по сравнению с 2025 годом.

В то же время, есть признаки того, что Белый дом может вскоре попытаться возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры. В этом случае крайне важно иметь в Вашингтоне посла, обладающего политическим весом, позволяющим добиваться согласия, полномочиями говорить от имени Зеленского и умением ориентироваться в администрации Трампа, где все меняется моментально. А также лоббировать Конгресс.

Таким образом, оставление этого поста вакантным сопряжено с рисками, выходящими далеко за рамки дипломатического протокола. Украина может оказаться без влиятельного политика в Вашингтоне как раз в тот момент, когда принимаются решения по вопросам вооружений, противовоздушной обороны, логистики и обмена разведывательной информацией, а также по условиям возобновления мирных переговоров.

"Вполне вероятно, что Зеленский никого не назначит до промежуточных выборов в США. Трудно будет судить, кто лучше всего впишется в политическую обстановку, пока эти выборы не состоятся", — заявил оппозиционный депутат Ярослав Юрчишин.

Напомним, Фокус писал о ходе дела Ольги Стефанишиной, о котором стало известно в начале августа. 3 августа посол Украины в США подала в отставку, а президент Украины подписал соответствующее заявление. Позже сотрудники НАБУ сообщили, что вручили Стефанишиной подозрение по статье о незаконном обогащении

Также мы рассказывали, что Юлия Свириденко могла стать новым послом Украины в США.