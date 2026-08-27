"Це відкриває очі": американський сенатор побачив, що наробила Росія у Дніпрі (відео)

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь, який вже кілька днів перебуває в Україні, відвідав Дніпро.

Там він зустрівся з мером Борисом Філатовим, керівником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександром Ганжою, а також з лікарями та представниками бізнесу. Крім того, політик на власні очі побачив наслідки ударів по місту з боку терористичної армії РФ, про що написав у Threads.

"Це відкриває очі й надихає. Мій візит до Дніпра — перша поїздка Конгресу, дозволена від початку війни, — показав мені найкраще в людстві: українців, які протистоять найгіршому — безсоромній нелюдяності Росії", — йдеться в повідомленні.

За його словами, усі, кого він зустрів, — а це тяжко поранені солдати, мужні доглядальниці, стійкий персонал — "демонструють професійну майстерність у складних умовах, з самовідданістю та гідністю".

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Блюменталь наголосив, що американці мають право почути історії українців і побачити справжнє обличчя свободи, яка протистоїть абсолютному злу.

Мер Борис Філатов назвав візит Блюменталя до Дніпра "знаковим".

"Це справді знаковий візит. Адже після відвідин столиці — серед усіх прифронтових міст — він обрав саме Дніпро", — написав він, подякувавши американцям за підтримку.

Санкції проти РФ — подробиці

Річард Блюменталь разом із покійним Ліндсі Гремом є співавтором законопроекту щодо санкцій проти Ірану та Росії, зокрема проти її військово-промислового комплексу. Більше він відомий як "закон Грема-Блюменталя" про "пекельні санкції проти РФ".

Загалом у його підготовці взяли участь 199 осіб із числа конгресменів — як демократів, так і республіканців, які підтримують Україну.

Законопроект було подано до Сенату два роки тому, після поїздки сенаторів Грема та Блюменталя до України, а 7 серпня 2026 року сенатори підтримали його більшістю голосів.

Наступним кроком на шляху до запровадження "пекельних санкцій" стане схвалення в Палаті представників, куди документ надійде наступного місяця

Річард Блюменталь під час короткого виступу озвучив головну мету нових санкцій проти РФ. За його словами, найбільше постраждають тіньовий флот Кремля та покупці російської нафти з третіх країн. Зокрема, покупці зіткнуться з підвищенням мит до 100% на ввезення товарів до США. Зазначимо, що в документі вказано: після ухвалення законопроекту рішення щодо мит та інших санкцій ухвалюватиме та скасовуватиме особисто президент США Дональд Трамп.

Текст законопроекту H.R. 5334 розміщено на порталі Конгресу, а короткий виклад опублікував сенатор Річард Блюменталь. Основні пункти санкцій проти РФ — заморожування активів, санкції проти банків (Центробанк, Сбербанк, "Газпромбанк") та великих енергетичних проєктів, тиск на тіньовий флот і 100-відсоткові тарифи на товари з п’яти провідних країн-імпортерів російської нафти (Китай, Індія та ін.), заборона на американські інвестиції в економіку РФ.

Нагадаємо, сенатор США розповів про запровадження "пекельних санкцій" проти Кремля.

Також повідомлялося, що ЄС готує новий масштабний пакет санкцій проти РФ.