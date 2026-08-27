"Это открывает глаза": американский сенатор увидел, что Россия натворила в Днепре (видео)

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, который уже несколько дней пребывает в Украине, посетил Днепр.

Там он встретился с мэром Борисом Филатовым, руководителем Днепропетровской областной военной администрации Александром Ганжой, а также врачами и представителями бизнеса. Кроме того, политик своими глазами увидел последствия ударов по городу со стороны террористической армии РФ, о чем написал в Threads.

"Это открывает глаза и вдохновляет. Мой визит в Днепр — первая поездка Конгресса, разрешенная с начала войны, — показал мне лучшее в человечестве: украинцев, которые противостоят худшему — бесстыдной бесчеловечности России", — говорится в сообщении.

По его словам, все, кого он встретил, — а это тяжело раненные солдаты, мужественные сиделки, стойкий персонал — "демонстрируют профессиональное мастерство в сложных условиях, с самоотверженностью и достоинством".

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Блюменталь подчеркнул, что американцы имеют право услышать истории украинцев и увидеть настоящее лицо свободы, которая противостоит абсолютному злу.

Мэр Борис Филатов назвал визит Блюменталя в Днепр "знаковым".

"Это действительно знаковый визит. Ведь после посещения столицы — среди всех прифронтовых городов — он выбрал именно в Днепр", — написал он, поблагодарив американцев за поддержку.

Санкции против РФ — подробности

Ричадрд Блюменталь наряду с покойным Линдси Грэмом является соавтором законопроекта по поводу санкции против Ирана и России, в частности, ее военно-промышленного комплекса. Больше он известен как "закон Грэма-Блюменталя" об "адских санкциях против РФ".

Всего в его составлении участвовали 199 человек из числа конгрессменов, причем как демократов, так и республиканцев, поддерживающих Украину.

Законопроект был внесен в Сенат два года назад, после поездки сенаторов Грэма и Блюменталя в Украину, а 7 августа 2026-го сенаторы поддержали его большинством голосов.

Следующим шагом на пути к введению "адских санкций" станет одобрение в Палате представителей, куда документ поступит в следующем месяце

Ричард Блюменталь, один из соавторов законопроекта, в ходе краткого выступления озвучил основную цель новых санкций против РФ. По его словам, больше всего должны пострадать теневой флот Кремля и покупатели российской нефти из третьих стран. В частности, покупатели столкнутся с повышением пошлин до 100% на ввоз товаров в США. Отметим, что в документе указано: после принятия законопроекта решение о пошлинах и других санкциях будет принимать и отменять лично президент США Дональд Трамп.

Текст законопроекта H.R. 5334 размещен на портале Конгресса, а краткое изложение опубликовал сенатор Ричард Блюменталь. Основные пункты санкций против РФ — замораживание активов, санкции против банков (Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк) и крупных энергетических проектов, давление на теневой флот и 100-процентные тарифы на товары из пяти ведущих стран-импортеров российской нефти (Китай, Индия и др.), запрет на американские инвестиции в экономику РФ.

Напомним, сенатор США рассказал о продвижении "адских санкций" против Кремля.

Также сообщалось, что ЕС готовит новый масштабный пакет санкций против РФ.