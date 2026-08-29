"Одразу все закінчиться": Коломойський назвав швидкий спосіб завершення війни з РФ (відео)

Український олігарх Ігор Коломойський зробив несподівану заяву стосовно того, що може сприяти якнайшвидшому завершенню війни в Україні.

Бізнесмен переконаний, що наявність у України балістичної зброї не зупинить російську агресію. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в залі суду, де Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядала клопотання сторони захисту олігарха про передання справи з ВАКС до іншого суду. Фрагменти розмови Коломойського з пресою опублікувала ТСН.

За словами бізнесмена, Україна у відповідь на удари по Києву буде так само завдавати ударів по Москві.

"Ось прямо в мавзолей одна (ракета — прим. ред.) щоб прилетіла. Смерть Кощія лежить у мавзолеї. Якщо влучимо точно в мавзолей, то… У мавзолеї лежить конкретне тіло. Ось якщо влучите в нього — все! Відразу все закінчиться. Як у казці. Але генерального конструктора треба повернути".

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Коломойський також заявив, що вважає українську оборонну компанію Fire Point "суперорганізацією".

"Але наше звитяжне НАБУ змусило генерального конструктора емігрувати. А коли генеральний конструктор у еміграції, це справу не міняє. Міндич зараз в Ізраїлі з усіма секретами. Що у нас з'явиться? Його треба терміново повернути. Він поїхав з усіма кресленнями", — сказав він, посилаючись на нібито заяви головного конструктора та співвласника компанії Fire Point Дениса Штілермана.

17 липня у виданні The Atlantic у статті-профілі співвласника Fire Point повідомлялося, що Штілерман заявив, що знав про тісні стосунки Тимура Міндіча з президентом України Володимиром Зеленським.

Тому навесні 2024 року, коли бізнесмен розглядав можливість інвестування в Fire Point, він звернувся до Міндіча з проханням про політичну підтримку.

Зокрема, за словами Штілермана, Міндіч допоміг компанії отримати доступ до секретних архівів СРСР, що містили ракетні технології. Ці матеріали допомогли Fire Point у дослідженні технологій, які могли бути використані при розробці далекобійної ракети FP-7x.

Нагадаємо, що Штілерман 15 разів приходив до квартири Міндіча.

Також повідомлялося, що Коломойський прокоментував операцію "Форест Гамп" і висловив співчуття Ірині Мудрій.