"Сразу все закончится": Коломойский назвал быстрый способ завершения войны с РФ (видео)

Украинский олигарх Игорь Коломойский сделал неожиданное заявление по поводу того, что может способствовать скорейшему окончанию войны в Украине.

Бизнесмен уверен, что появление у Украины баллистики не остановит российскую агрессию. Об этом он заявил во время общения с журналистами в зале суда, где Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривала ходатайство стороны защиты олигарха о направлении дела с ВАКС в другой суд. Фрагменты беседы Коломойского с прессой опубликовала ТСН.

По словам бизнесмена, Украина в ответ на удары по Киеву будет точно так же бить по Москве.

"Вот прямо в мавзолей одна (ракета — прим. ред) чтоб прилетела. Смерть Кощея лежит в мавзолее. Если по мавзолею четко попадем, то… В мавзолее лежит конкретное тело. Вот если по нему попадете — все! Сразу все закончится. Как в сказке. Но генерального конструктора нужно вернуть".

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Коломойский также заявил, что считает украинскую оборонную компанию Fire Point "суперорганизацией".

"Но наше доблестное НАБУ отправило генерального конструктора в эмиграцию. А когда генеральный конструктор в эмиграции, это дело не меняет. Миндич в Израиле сейчас со всеми секретами. Что у нас появится? Его надо срочно вернуть. Он со всеми чертежами уехал", — сказал он, ссылаясь на якобы заявления главного конструктора и совладельца компании Fire Point Дениса Штилермана.

17 июля в издании The Atlantic статьи-профайле совладельца Fire Point сообщалось, что Штилерман заявил, что знал о близких отношениях Тимура Миндича с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Поэтому весной 2024 года, когда бизнесмен рассматривал возможность инвестирования в Fire Point, он обратился к Миндичу с просьбой о политическом содействии.

В частности, по словам Штилермана, Миндич помог компании получить доступ в секретные архивы СССР с ракетными технологиями. Эти материалы помогли Fire Point в исследовании технологий, которые могли быть использованы при разработке дальнобойной ракеты FP-7x.

Напомним, Штиллерман 15 раз приходил в квартиру Миндича.

Также сообщалось, что Коломойский прокомментировал операцию "Форрест Гамп" и посочувствовал Ирине Мудрой.