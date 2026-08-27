"Какая страна, такая и мафия": Коломойский прокомментировал операцию "Форрест Гамп" (видео)

Игорь Коломойский высказался по поводу коррупционного скандала с участием бывшей заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

По словам олигарха, ему по-человечески жаль Мудрую, поскольку ее разговоры, как утверждает сама бывшая чиновница, записывал близкий ей человек — застройщик и экс-нардеп Максим Микитась, сообщает ТСН.

Олигарх, находящийся в СИЗО, так как суд на этой неделе оставил его под стражей еще на два месяца, сообщил, что Микитася в Средневековье "посадили бы на кол".

"Какая страна, такая и мафия. Ну лохи, ну что. Но чисто по-человечески мне Мудрую… Ее записывал близкий человек (Мудрая обвиняет застройщика Микитася, который с ней жил, в том, что тот ее провоцировал на взятки и записывал все разговоры, а потом сдал НАБУ — ред.). Шептал ласковые слова на ушко и записывал. Этого Микитася 800 лет назад просто бы на кол посадили за такое отношение к женщине… Когда мужик бабу сдал, это ни в какие ворота не лезет. Это не путь, который ведет нас к победе", — сказал Коломойский.

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Напомним, 25 августа состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения экс-заместительнице главы офиса президента Ирине Мудрой. Выслушав аргументы прокурора и адвоката, ВАКС отправил подозреваемую под стражу на 60 суток с возможным залогом в 20 млн гривен.

Фокус подробно рассказывал о спецоперации НАБУ и САП.