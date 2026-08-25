Ирине Мудрой избрали меру пресечения: что решил суд (дополняется)

25 августа состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения экс-заместительнице главы офиса президента Ирине Мудрой. Выслушав аргументы прокурора и адвоката, ВАКС отправил подозреваемую под стражу на 60 суток с возможным залогом в 20 млн. грн. 21 августа суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты. Мудрая попросила перенести разбирательство из-за ухудшения состояния здоровья. Прокурор САП потребовал взять Мудрую под стражу с альтернативой залогу в 150 млн. гривен.

25 августа бывший заместитель руководителя ОП Ирина Мудрой была избрана мера пресечения. Фокус собрал все, что известно.

Спецоперация НАБУ и САП "Форест Гамп" — избрание меры пресечения Ирине Мудрой

Во время судебного заседания выступил адвокат подозреваемой и сама экс-должница. Адвокат рассказал о разговорах, записавших НАБУ и фигурирующих в материалах дела. По его словам, тезисы, якобы обвиняющие его клиентку, извлечены из контекста и не подтверждают ее вину. Далее прозвучало выступление Мудрой, которая рассказала о прошлом опыте работы в банке и государственной службе, о защите интересов Украины во время российско-украинской войны и о том, что она не собирается бежать, имея двоих детей. Кроме того, прозвучал тезис о том, что запись разговоров делал человек, приближенный к подозреваемому и голос которого также находится на пленках. Ко всему, Мудрая заявила, что не получала 4 млн долл., фигурирующих в деле, и что об этих деньгах говорил другой подозреваемый в ее присутствии.

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"Из 237 разговоров 232 были записаны через микрофон одного человека. Этот человек был мне близок, я ему доверял, и все время он меня записывал. Мне инкриминируют не деньги, которые я получила, не документы, подписанные мной. Мне инкриминируют то, что человек меня записывал. Он говорил, я слушала в суде", — сказала Мудрая.

На прошлой неделе экс-заместитель главы ОП попросила о переносе заседания и заявила, что сознательно отказалась от предложенной госпитализации, чтобы прийти в суд и продемонстрировать открытость.

Защитники Мудрой просили проводить заседание в закрытом режиме из-за состояния здоровья чиновницы и ее родных. Прокурор САП возразил, а судья ВАКС принял решение, что заседание будет открытым.

Высший антикоррупционный суд продолжил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в рамках уголовных производств о легализации денег и рейдерском захвате имущества для бывшего заместителя главы Офиса Президента Ирины Мудрой.

Спецоперация НАБУ и САП "Форест Гамп" — что известно

Напомним, что бывший заместитель руководителя ОП Ирины Мудрой 19 августа объявили подозрение в рамках спецоперации "Форест Гамп", в ее доме прошли обыски. В тот же день НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению преступной группировки, в состав которой входили бывшие и действующие народные депутаты, а также чиновники из ОП. В частности, в поле зрения антикоррупционных органов попала и Ирина Мудрая.

По версии следствия, в июне этого года они совершили ряд финансовых махинаций во время внесения 150 миллионов гривен залога за бывшего министра юстиции Германа Галущенко, которого НАБУ также подозревает в отмывании денег и участии в другой преступной организации бизнесмена и друга президента Тимура Миндича (спецоперация "Мидас").

24 августа прокурор САП во время судебного заседания ВАКС озвучил имена и фамилии всех фигурантов, упоминаемых по делу "Форест Гамп" по отмыванию 150 млн гривен.

По словам прокурора, по делу фигурирует 13 человек. В частности:

Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы Офиса Президента;

Виктор Дубовик, гендиректор Директората по правовой политике Офиса Президента;

Елена Ференс, заместитель министра юстиции;

Максим Никитась, бывший народный депутат;

Вадим Столар, действующий народный депутат;

Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета;

Николай Гладищенко, бывший председатель правления государственного "Смысл Банк";

Олег Ступак, бывший председатель правления государственного "Смысл Банк";

Людмила Снигур, начальница департамента государственного "Смысл Банк";

Валентин Елизаров (подчиненный Никитася, руководитель ООО "Метрострой");

Никита Тарковский (связан с Никитасем);

Егор Меркулов (водитель Никитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис");

Александр Остапенко (хранитель Никитася, номинально директор ООО "Философия Девелопмент").

В настоящее время ВАКС арестовал с залогами трех фигурантов.

Напомним, Фокус подробно рассказывал о спецоперации НАБУ и САП.

Также мы рассказывали об увольнении Ирины Мудрой из Офиса президента и о том, как она ответила на обвинения.