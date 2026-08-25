Ірині Мудрій обрали запобіжний захід: що вирішив суд (доповнюється)

25 серпня відбулось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу ексзаступниці глави офісу президента Ірині Мудрій. Вислухавши аргументи прокурора та адвоката, ВАКС відправив підозрювану під варту на 60 діб з можливою заставою у 20 млн грн. 21 серпня суд частково задовольнив клопотання сторони захисту. Мудра попросила перенести розгляд через погіршення стану здоров'я. Прокурор САП вимагав взяти Мудру під варту з альтернативою застави у 150 млн гривень.

25 серпня колишній заступниці керівника ОП Ірині Мудрій обрали запобіжний захід. Фокус зібрав все, що відомо.

Спецоперація НАБУ та САП "Форест Гамп" — обрання запобіжного заходу Ірині Мудрій

Під час судового засідання виступив адвокат підозрюваної й сама експосадовиця. Адвокат розповів про розмови, які записало НАБУ та які фігурують у матеріалах справи. З його слів, тези, які начебто обвинувачують його клієнтку, витягнуті з контексту і не підтверджують її провину. Далі пролунав виступ Мудрої, яка розповіла про минулий досвід роботи у банку та на державній службі, про захист інтересів України під час російсько-української війни та про те, що вона не збирається тікати, маючи двох дітей. Крім того, пролунала теза про те, що запис розмов робила людина, наближена до підозрюваної та голос якої також є на плівках. До всього, Мудра заявила, що не отримувала 4 млн дол., які фігурують у справі, і що про ці гроші говорив інший підозрюваний у її присутності.

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"З 237 розмов 232 були записані через мікрофон однієї людини. Ця людина була мені близька, я їй довіряла, і весь час вона мене записувала. Мені інкримінують не гроші, які я отримала, не документи, підписані мною. Мені інкримінують те, що людина мене записувала. Він говорив, я слухала, він записував", — пролунало у залі суду.

Минулого тижня ексзаступниця глави ОП попросила про перенесення засідання та заявила, що свідомо відмовилася від запропонованої госпіталізації, щоб прийти до суду та продемонструвати відкритість.

Захисники Мудрої просили проводити засідання у закритому режимі через стан здоров'я чиновниці та її рідних. Прокурор САП заперечив, а суддя ВАКС ухвалив рішенням, що засідання буде відкритим.

Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд питання про обрання запобіжного заходу у рамках кримінальних проваджень про легалізацію грошей та рейдерське захоплення майна для колишньої заступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрої.

Спецоперація НАБУ та САП "Форест Гамп" — що відомо

Нагадаємо, що колишній заступниці керівника ОП Ірині Мудрій 19 серпня оголосили підозру в межах спецоперації "Форест Гамп", в її будинку пройшли обшуки. Того ж дня НАБУ та САП повідомили про операцію, у рамках якої було викрито злочинне угруповання, до складу якого входили колишні та діючі народні депутати, а також високопосадовці з ОП. Зокрема, у поле зору антикорупційних органів потрапила й Ірина Мудра.

За версією слідства, у червні цього року вони вчинили низку фінансових махінацій під час внесення 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка, якого НАБУ також підозрює у відмиванні грошей та участі в іншій злочинній організації бізнесмена й друга президента Тимура Міндіча (спецоперація "Мідас").

24 серпня прокурор САП під час судового засідання ВАКС озвучив імена та прізвища усіх фігурантів, які згадуються у справі "Форест Гамп" щодо відмивання 150 млн гривень.

За словами прокурора, у справі фігурує 13 осіб. Зокрема:

Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу Президента;

Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу Президента;

Олена Ференс, заступниця міністра юстиції;

Максим Микитась, колишній народний депутат;

Вадим Столар, чинний народний депутат;

Василь Астіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради;

Микола Гладищенко, колишній голова правління державного "Сенс Банк";

Олег Ступак, колишній голова правління державного "Сенс Банк";

Людмила Снігур, начальниця департаменту державного "Сенс Банк";

Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ "Метробуд");

Микита Тарковський (пов'язаний з Микитасем);

Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ "Монтаж Сервіс");

Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ "Філософія Девелопмент").

Наразі ВАКС арештував із заставами трьох фігурантів.

Нагадаємо, Фокус докладно розповідав про спецоперацію НАБУ та САП.

Також ми розповідали про звільнення Ірини Мудрої з Офісу президента та про те, як вона відповіла на звинувачення.