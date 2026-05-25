Около 15 раз: Штилерман наведался на квартиру Миндича, который хотел приобрести 50% Fire Point (видео)

Совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что около 15 раз бывал в квартире на Грушевского, 9А, где встречался с Тимуром Миндичем. По его словам, там обсуждали возможную покупку 50% компании Firepoint, однако сделка так и не состоялась из-за высокой стоимости бизнеса и отсутствия у потенциального покупателя необходимой суммы.

Как написал в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, во время заседания ВСК Денис Штилерман подробно рассказал о встречах с Миндичем и переговорах о продаже доли компании. По словам бизнесмена, в квартире на Грушевского он был примерно 15 раз. Последний раз — в конце августа 2025 года. Он пояснил, что встречи были связаны с намерениями Миндича приобрести долю в Fire Point.

Во время заседания ВСК Штилерман заявил, что между сторонами были устные договоренности о продаже 50% компании со скидкой в 20% от рыночной оценки. Он подчеркнул, что такой дисконт якобы соответствовал пределам, которые допускаются законодательством как рыночные условия.

По словам совладельца Fire Point, ситуация изменилась после того, как летом компания получила оценку от арабских инвесторов в более чем 2,4 млрд долларов. Тогда, как утверждает Штилерман, стало понятно, что для покупки половины компании Миндичу нужно было бы найти около миллиарда долларов официальных средств.

Штилерман также рассказал, что Миндич якобы планировал привлечь "пул инвесторов" для реализации сделки. В то же время никаких документов стороны так и не подписали, а все договоренности остались лишь на уровне устных переговоров.

Отдельно во время заседания ВСК совладелец Fire Point сообщил, что продажа компании представителям арабских стран сейчас находится на рассмотрении Антимонопольного комитета Украины. По его словам, именно после появления оценки в 2,4 млрд долларов вопрос о покупке доли Миндичем фактически потерял перспективу.

Кроме того, Штилерман заявил, что для потенциальной сделки пришлось бы создавать сложную юридическую структуру, чтобы избежать любых подозрений относительно влияния политически значимых лиц на деятельность компании и не иметь проблем с международными аудиторами.

"У нас были устные договоренности, что он будет иметь возможность приобрести долю компании с дисконтом в 20% от рыночной цены. После того, как арабские инвесторы оценили компанию в более 2,4 млрд долларов, стало понятно, что для покупки 50% нужно около миллиарда долларов официальных средств. Он сам понимал, что таких денег у него нет, поэтому говорил о поиске пула инвесторов. Также для потенциальной сделки нужно было бы создать сложную юридическую структуру, чтобы у аудиторов не возникало вопросов относительно возможного влияния политически значимых лиц на компанию", — рассказал Штилерман.

Также во время заседания ВСК он сообщил, что накануне общался с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. По его словам, Умеров руководит программой Freya с украинской стороны. Кроме этого, бизнесмен отметил, что Fire Point не является резидентом Defence City.

Ранее совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман во время заседания во время заседания ВСК рассказывал, что переговоры о покупке компании продолжались более года, и Миндич сначала предлагал около 100 миллионов долларов. В конце концов переговоры завершились, когда Миндич заговорил о человеке, который бы его "фронтировал".

В конце апреля Фокус писал, что оборонная компания Fire Point обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить подлинность "пленок Миндича", в которых упоминается предприятие. В компании заявляют о возможном искажении информации и отмечают риски для своей деловой репутации и обороноспособности государства.