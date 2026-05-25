Близько 15 разiв: Штілєрман навiдувався на квартиру Міндіча, який хотів придбати 50% Fire Point (відео)

Співвласник української компанії Fire Point Денис Штілєрман заявив, що близько 15 разів бував у квартирі на Грушевського, 9А, де зустрічався з Тимуром Міндічем. За його словами, там обговорювали можливу купівлю 50% компанії Firepoint, однак угода так і не відбулася через високу вартість бізнесу та відсутність у потенційного покупця необхідної суми.

Як написав у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, під час засідання ТСК Денис Штілєрман детально розповів про зустрічі з Міндічем та переговори щодо продажу частки компанії. За словами бізнесмена, у квартирі на Грушевського він був приблизно 15 разів. Востаннє — наприкінці серпня 2025 року. Він пояснив, що зустрічі були пов’язані з намірами Міндіча придбати частку у Fire Point.

Під час засідання ТСК Штілєрман заявив, що між сторонами були усні домовленості про продаж 50% компанії зі знижкою у 20% від ринкової оцінки. Він наголосив, що такий дисконт нібито відповідав межам, які допускаються законодавством як ринкові умови.

За словами співвласника Fire Point, ситуація змінилася після того, як влітку компанія отримала оцінку від арабських інвесторів у понад 2,4 млрд доларів. Тоді, як стверджує Штілєрман, стало зрозуміло, що для купівлі половини компанії Міндічу потрібно було б знайти близько мільярда доларів офіційних коштів.

Штілєрман також розповів, що Міндіч нібито планував залучити "пул інвесторів" для реалізації угоди. Водночас жодних документів сторони так і не підписали, а всі домовленості залишилися лише на рівні усних переговорів.

Окремо під час засідання ТСК співвласник Fire Point повідомив, що продаж компанії представникам арабських країн наразі перебуває на розгляді Антимонопольного комітету України. За його словами, саме після появи оцінки у 2,4 млрд доларів питання про купівлю частки Міндічем фактично втратило перспективу.

Крім того, Штілєрман заявив, що для потенційної угоди довелося б створювати складну юридичну структуру, аби уникнути будь-яких підозр щодо впливу політично значущих осіб на діяльність компанії та не мати проблем із міжнародними аудиторами.

"У нас були усні домовленості, що він матиме можливість придбати частку компанії з дисконтом у 20% від ринкової ціни. Після того, як арабські інвестори оцінили компанію у понад 2,4 млрд доларів, стало зрозуміло, що для купівлі 50% потрібно близько мільярда доларів офіційних коштів. Він сам розумів, що таких грошей у нього немає, тому говорив про пошук пулу інвесторів. Також для потенційної угоди потрібно було б створити складну юридичну структуру, аби у аудиторів не виникало питань щодо можливого впливу політично значущих осіб на компанію", — розповів Штілєрман.

Також під час засідання ТСК він повідомив, що напередодні спілкувався з секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустемом Умєровим. За його словами, Умєров керує програмою Freya з української сторони. Окрім цього, бізнесмен наголосив, що Fire Point не є резидентом Defence City.

Раніше співвласник та головний конструктор Fire Point Денис Штілерман під час засідання під час засідання ТСК розповідав, що переговори щодо купівлі компанії тривали понад рік, і Міндіч спершу пропонував близько 100 мільйонів доларів. Зрештою переговори завершилися, коли Міндіч заговорив про людину, яка би його "фронтувала".

Наприкінці квітня Фокус писав, що оборонна компанія Fire Point звернулася до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити автентичність "плівок Міндіча", у яких згадується підприємство. У компанії заявляють про можливе спотворення інформації та наголошують на ризиках для своєї ділової репутації і обороноздатності держави.