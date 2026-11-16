"Ми хочемо миру на століття": у Кремлі зробили нову заяву про перемир'я

Кремль не має наміру давати Україні перепочинку і збирається продовжувати так звану СВО до досягнення своїх цілей.

Росія не дасть "київському режиму" перепочинку, щоб "загоїти рани". Про це на брифінгу заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Що стосується взаємозв’язку з мирним процесом, ми неодноразово заявляли, що не прагнемо тимчасового перемир’я, а прагнемо миру на довгі роки й століття. Тому спеціальна військова операція триває, а переговорний процес — це те, що має саме до цього миру нас і привести", — повідомив речник Кремля.

Він додав, що Росія "вважає недоцільним розкривати подробиці обговорень, які ведуться зі США щодо України".

Нещодавно видання The Wall Street Journal повідомляло, що диктатор Путін не припиняє війну, оскільки розраховує на перемогу навесні 2027 року.

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За інформацією видання, у глави Кремля було чотири плани щодо України, і два з них, ймовірно, "мають більше шансів на успіх до наступного року". Один із планів, який може привести до перемоги Росії, — це паралізація української економіки шляхом ударів по інфраструктурі. Другий — підтримка політиків у Європі (переважно правих), які, прийшовши до влади, скасують допомогу Україні, і та буде змушена капітулювати.

Нагадаємо про хід та результати переговорів щодо України, що відбулися 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Крім того, 12 листопада відбулася зустріч Кушнера та Стіва Віткоффа з президентом Зеленським: які домовленості було досягнуто.