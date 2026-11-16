Кремль не намерен давать Украине передышку и собирается продолжать так называемую СВО до достижения целей.

Россия не даст "киевскому режиму" передышку, чтобы "подзалечить раны". Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Что касается корреляции с мирным процессом, мы неоднократно говорили, что мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия. Поэтому специальная военная операция продолжается, а переговорный трек — это то, что должно вот к этому миру нас и привести", — сообщил спикер Кремля.

Он добавил, что Россия "считает нецелесообразным раскрывать детали обсуждений, которые ведутся с США по теме Украины".

Недавно The Wall Street Journal писал, что диктатор Путин не заканчивает войну, поскольку рассчитывает на победу к весне 2027 года.

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По информации издания, у главы Кремля было четыре плана по Украине, и два из них, вероятно, "имеют больше шансов на успех до следующего года". Один из планов, который может привести к победе России, — это парализация украинской экономики путем ударов по инфраструктуре. Второй — поддержка политиков в Европе (преимущественно правых), которые, придя к власти, отменят помощь Украине, и та будет вынуждена капитулировать.

Напомним о ходе и результатах переговоров по Украине, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби.

Кроме того, 12 ноября состоялась встреча Кушнера и Стива Уиткоффа с президентом Зеленским: какие договоренности были достигнуты.