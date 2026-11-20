Під час зустрічі в Китаї на наполягання Сполучених Штатів із "мирної декларації", в якій згадуються Дональд Трамп (США), Сі Цзіньпін (Китай) та Володимир Путін (Росія), було вилучено згадку про Україну.

Під час кулуарних дискусій у Берліні з’ясувалося, що до проекту "мирної декларації", підготовленої за підсумками зустрічі, було включено пункт щодо України, однак саме США наполягли на його виключенні, пише Helsingin Sanomat.

"Формулювання було невдалим, тому США його вилучили. На мій погляд, це на краще", — заявив президент Фінляндії Олександр Стубб на брифінгу в Берліні, де зібралися країни, що підтримують Україну, — так звана "коаліція бажаючих".

За його словами, глава Білого дому Дональд Трамп запропонував європейцям налагодити прямі контакти з Путіним, оскільки в рамках просування мирного процесу в Україні їм все одно доведеться піти на це.

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Сам кремлівський диктатор заявляв, що Росія запропонувала запросити європейських представників до Москви для обговорення мирних переговорів щодо України.

Стубб зазначив, що наразі важко однозначно відповісти, чи готова Європа до діалогу з російським лідером, хоча розуміння необхідності такого кроку є.

"Можливо, першим кроком могла б стати телефонна розмова — ініціатива має виходити від групи E3 або E5. Вважаю, що в якийсь момент європейським главам держав все ж доведеться зустрітися з Путіним. Інакше ця війна не закінчиться", — сказав президент Фінляндії.

До групи "E3" входять Німеччина, Франція та Велика Британія, а до групи "E5" — також Польща та Італія.

Нещодавня зустріч Путіна, Цзіньпіна та Трампа викликала побоювання в Європі, оскільки лідери країн ЄС побоюються, що ця трійця може спробувати розділити світ на сфери впливу — наприклад, ухвалюючи рішення щодо України без консультацій із Києвом або європейськими країнами.

Стубб категоричний у своїх прогнозах щодо завершення війни в Україні:

"Справа в тому, що в Росії є лише одна людина, яка приймає рішення щодо війни та миру, — це президент Володимир Путін".

Нагадаємо, чому тристороння зустріч у Шеньчжені викликала хвилю критики в Конгресі США та серед європейських союзників.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами поставив під сумнів доцільність подальшої багатомільярдної військової допомоги Україні. Дзвінок відбувся через кілька годин після його зустрічі з Путіним у Шеньчжені.