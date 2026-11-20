Во время встречи в Китае по настоянию Соединенных Штатов из «мирной декларации», в которой фигурируют Дональд Трамп (США), Си Цзиньпин (Китай) и Владимир Путин (Россия), было исключено упоминание Украины.

В ходе кулуарных дискуссий в Берлине выяснилось, что в проект "мирной декларации", подготовленной по итогам встречи, был включен пункт об Украине, однако именно США настояли на его исключении, пишет Helsingin Sanomat.

"Формулировка была неудачной, поэтому США ее убрали. На мой взгляд, это к лучшему", — заявил президент Финляндии Александр Стубб на брифинге в Берлине, где собрались страны, поддерживающие Украину — так называемая "коалиция желающих".

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп предложил европейцам наладить прямые контакты с Путиным, поскольку в рамках продвижения мирного процесса в Украине им все равно придется пойти на это.

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Сам кремлевский диктатор заявлял, что Россия предложила пригласить европейских представителей в Москву для обсуждения мирных переговоров по Украине.

Стубб отметил, что сейчас трудно однозначно ответить, готова ли Европа к разговору с российским лидером, хотя понимание необходимости этого шага есть.

"Возможно, первым шагом мог бы стать телефонный разговор — инициатива должна исходить от группы E3 или E5. Полагаю, что в какой-то момент европейским главам государств все же придется встретиться с Путиным. Иначе эта война не закончится", — сказал президент Финляндии.

В группу "E3" входят Германия, Франция и Великобритания, а в группу "E5" — также Польша и Италия.

Недавняя встреча Путина, Цзиньпина и Трампа вызвала опасения в Европе, поскольку лидеры стран ЕС опасаются, что эти трое могут попытаться разделить мир на сферы влияния — например, принимая решения по Украине без консультаций с Киевом или европейскими странами.

Стубб категоричен в своих прогнозах о завершении войны в Украине:

"Дело в том, что в России есть лишь один человек, который принимает решения о войне и мире, — это президент Владимир Путин".

Напомним, почему трехсторонняя встреча в Шэньчжэне вызвала волну критики в Конгрессе США и европейских союзников.

Также сообщалось, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами поставил под вопрос целесообразность дальнейшей многомиллиардной военной помощи Украине. Звонок состоялся через несколько часов после его встречи с Путиным в Шэньчжэне.