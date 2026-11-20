Волну критики в Конгрессе США и европейских союзников вызвала трехсторонняя встреча в Шэньчжэне. Республиканцы называют большой ошибкой договоренности об увеличении поставок российских энергоносителей, а об Украине в итоговом заявлении Белого дома не упомянули вообще.

Договоренности Дональда Трампа с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным подвергли критике в его собственной партии. Ряд конгрессменов-республиканцев выступили против согласия на увеличение поставок энергоносителей. Об этом пишет Politico.

Такое соглашение, по их мнению, способно усилить позиции Москвы и ослабить противодействие российской агрессии. Некоторые республиканцы назвали ее "большой ошибкой", которая к тому же не поможет снизить цены на горючее. Доходы от экспорта Россия использует для финансирования войны.

"Если кто-то и сможет что-то изменить, то это демократическое большинство, которое должно использовать рычаги влияния. Надеюсь, они воспользуются всеми возможностями, чтобы отменить исключения Трампа о пошлинах на российские нефть и газ", – заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.

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Сенаторша-республиканка Синтия Ламмис предостерегла о другом риске. Допуск на рынок внушительных объемов российского горючего может в конечном счете "снизить стимулы для развития нефтеперерабатывающих мощностей в США".

В сообщении по итогам встречи не упомянули ни Украину, ни предложение о мире. Из заявлений трех лидеров также не видно, что Трамп потребовал прекратить российскую агрессию.

Не поднимал он, по данным издания, и вопрос роли Китая в поддержке войны. Речь идет об экспорте компонентов, необходимых российскому военно-промышленному комплексу.

Союзники Украины озабочены тем, что происходило за закрытыми дверями во время этой исторической встречи. В Конгрессе большой ошибкой назвали и "Декларацию о мире", принятую лидерами трех государств.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами поставил под вопрос целесообразность дальнейшей многомиллиардной военной помощи Украине. Звонок состоялся через несколько часов после его встречи с Путиным в Шэньчжэне.

Также сообщалось, что этот телефонный контакт произошел на фоне встречи Коалиции желающих в Берлине. Европейские партнеры обсуждали дальнейшую поддержку Киева, гарантии безопасности и участие Европы в переговорах по завершению войны. В европейских столицах опасаются, что договоренности великих государств могут повлиять на будущее Украины без учета позиции Киева.