19 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон призвал вновь поднять вопрос о вступлении Украины в НАТО. По его мнению, членство Украины в Альянсе может стать важным элементом долгосрочной безопасности Европы.

О своей позиции французский президент заявил на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи "Коалиции желающих", сообщает "Радио Свобода". По словам Макрона, нынешняя ситуация и максималистские требования Москвы дают основания вновь обсудить перспективу членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"В нынешних условиях, когда мы сталкиваемся с максималистскими позициями России, необходимо вновь поднять вопрос о членстве Украины в НАТО. Именно это я и предложил несколько дней назад. Сейчас для этого подходящий момент", — сказал он.

Макрон напомнил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс был отложен в первой половине 2022 года, когда обстоятельства были иными. Теперь, по его мнению, к нему нужно вернуться в контексте формирования послевоенной системы безопасности.

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Президент Франции объяснил свою позицию тем, что после окончания войны Украина будет располагать мощным вооружением и многочисленной армией. Он считает, что ее членство в НАТО будет отвечать интересам долгосрочной безопасности Европы.

Какие гарантии безопасности для Украины обсуждают партнеры

Макрон также заявил, что содержание гарантий безопасности для Украины было окончательно согласовано ещё в январе 2026 года с участием представителей США. По его словам, предусмотренный план включает поддержку украинской армии в последующие годы. Кроме того, после установления мира на территории Украины могут быть развернуты силы стран "Коалиции желающих" — вдали от линии фронта.

"Эта схема по-прежнему действует. Именно она обеспечивает нашу безопасность", — отметил Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также принимал участие во встрече в Берлине, назвал членство в НАТО лучшей гарантией безопасности для Украины и Европы. Он подчеркнул, что украинская армия, боевой опыт и технологии могут укрепить обороноспособность Альянса.

Фокус уже сообщал, что в ходе переговоров США предлагали Украине рассмотреть вопрос о выводе войск из Донбасса в обмен на членство в НАТО.

Также мы писали, что Россия добивается от НАТО письменных гарантий о нерасширении Альянса на восток. В Кремле настаивают на пересмотре договоренностей по безопасности, однако представители НАТО ранее отрицали, что брали на себя юридические обязательства не принимать новых членов.