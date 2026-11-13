"Нужен конкретный документ": Кремль требует от НАТО письменных гарантий

Россия вновь требует от НАТО письменных гарантий о нерасширении на восток. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля после встречи диктатора Путина со специальными посланниками президента США.

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет видеть не только устные заверения, но и официальное документальное оформление таких договоренностей, сообщает российское агентство "Интерфакс".

"За этими важными для нас словами должны следовать действия, касающиеся, собственно, документального закрепления принципа нерасширения НАТО", — сказал Песков в интервью российскому "Первому каналу".

По словам Пескова, Россия якобы уже получала заверения в том, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток. Однако, как утверждает представитель Кремля, впоследствии НАТО пять или шесть раз принимало новых участников.

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Российские власти настаивают на том, что предыдущие устные договоренности не были выполнены, поэтому теперь хотят получить письменное закрепление соответствующих обязательств.

В то же время утверждение Москвы о наличии обещания не расширять НАТО на восток остается предметом исторических и политических споров. Представители альянса отрицали, что давали России юридически обязывающее обещание не принимать новых членов. В частности, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такого обязательства альянс не брал.

Россия выдвигала это требование ещё до вторжения в Украину

Следует напомнить, что вопрос о нерасширении НАТО входил в число требований Москвы ещё до начала полномасштабного вторжения в Украину. В декабре 2021 года Россия передала США и НАТО проекты документов о так называемых гарантиях безопасности. Среди предложенных условий были ограничения дальнейшего расширения альянса и его военной деятельности в Восточной Европе.

В феврале 2022 года российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор Москва неоднократно возвращалась к вопросам о статусе Украины и будущей архитектуре безопасности в Европе.

Владимир Путин также публично обвинял западные страны в том, что они якобы не выполнили обещания о нерасширении НАТО. Однако такие заявления отражают позицию российского руководства и не являются подтверждением существования юридически оформленного соглашения о запрете расширения альянса.

Как требование Кремля связано с переговорами о прекращении войны

Заявление Пескова прозвучало после встречи Путина со специальными представителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись в Москве 12 ноября после двухдневного раунда консультаций по Украине в Абу-Даби.

Вопрос европейской безопасности стал одной из центральных тем переговорного процесса. В частности, Вашингтон ожидает от Москвы новых предложений относительно возможного соглашения о безопасности между Россией и европейскими странами.

Как ранее писал Фокус, США ожидают от Москвы предложений по новому соглашению о безопасности с Европой. Вашингтон рассматривает этот вопрос в рамках более широкого процесса урегулирования войны в Украине.

Кроме того, мы сообщали, что переговоры в Абу-Даби не привели к достижению договоренностей по территориальному вопросу, однако участники обсуждали возможность привлечения европейских представителей к дальнейшему переговорному процессу.